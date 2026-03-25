Fobia regresa a los escenarios con concierto en el Palacio de los Deportes

El regreso de Fobia a los escenarios marca un momento clave en la historia del rock mexicano. Tras varios años de ausencia en giras sostenidas, la banda anuncia un concierto en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México programado para el 24 de octubre de 2026, que representa un reencuentro con su público y una reafirmación de su legado musical.
Aunque nunca se anunció una separación formal, los integrantes de Fobia se dedicaron en años recientes a proyectos individuales y colaboraciones, lo que redujo su presencia en vivo. Ahora, con esta nueva gira, la agrupación retoma su actividad escénica con el objetivo de reconectar con su trayectoria y con una audiencia que ha crecido junto a éxitos como Veneno vil, El microbito y Hoy tengo miedo.
La Ciudad de México será uno de los puntos centrales de este regreso, en un recinto emblemático que ha albergado momentos importantes en la carrera de la banda. Los precios de los boletos, ya disponibles, presentan un rango amplio según la ubicación, incluyendo cargos por servicio. La venta general comenzará el 25 de marzo, y se espera una alta demanda, particularmente en las zonas más cercanas al escenario, dada la relevancia simbólica de este concierto para los fans.
Este evento no solo celebra la música de Fobia, sino también el resurgimiento de una de las agrupaciones más influyentes del rock nacional, en un momento en que su influencia sigue vigente entre nuevas generaciones.