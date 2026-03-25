Fobia regresa a los escenarios con concierto en el Palacio de los Deportes

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Fobia anuncia su regreso a los escenarios con un concierto en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México el 24 de octubre de 2026, tras años de actividad esporádica. La banda, ícono del rock mexicano, ofrecerá boletos en diversos rangos de precio, con venta general a partir del 25 de marzo, generando alta expectativa entre sus seguidores.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 25/03/2026 11:15 AM.
En Espectáculos y editada el 25/03/2026 10:20 AM.