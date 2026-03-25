Revelan foto inédita de Christian Nodal y Cazzu como padrinos en bautizo meses antes de separarse

Una fotografía inédita de Christian Nodal y Cazzu juntos en una ceremonia religiosa ha reavivado el interés público en su relación, revelando momentos íntimos apenas tres meses antes de que confirmaran su separación. La imagen, difundida en redes sociales por el sacerdote Jesús Yovani, muestra a la expareja como padrinos en el bautizo de uno de los hijos de Abelardo Báez, productor y fotógrafo cercano al cantante sonorense.
La escena, capturada en febrero de 2024 pero viralizada en marzo de 2026, muestra a Nodal cargando al bebé mientras Cazzu permanece a su lado, ambos sonrientes y dentro de una iglesia. En su momento, un video de la ceremonia generó controversia al hacer creer a muchos que se trataba del bautizo de su hija Inti, quien entonces tenía cinco meses. Sin embargo, se aclaró que la pareja participaba como madrina y padrino en un evento familiar de su amigo común.
La participación de Nodal y Cazzu como pareja en un acto religioso también generó interrogantes sobre su estatus matrimonial por la Iglesia, ya que la tradición católica suele reservar el rol de padrinos para parejas casadas. Aunque nunca se confirmó un enlace religioso entre ambos, su cercanía en ese momento sugería una relación estable, pese a que, según revelaciones posteriores, ya enfrentaban dificultades.
El romance entre Nodal y Cazzu comenzó en junio de 2022, tras la ruptura del cantante con Belinda. Fue una relación intensa y altamente mediática: en abril de 2023, Cazzu anunció su embarazo durante un concierto, y en septiembre nació su hija Inti. La separación se confirmó el 23 de mayo de 2024 mediante un comunicado de Nodal en Instagram, en el que aseguró que, aunque ya no eran pareja, mantenían respeto mutuo y compromiso como padres.
Nodal admitió en entrevistas posteriores que la relación se había desgastado durante meses, funcionando más como una amistad que como un vínculo romántico, aunque intentaron reconstruirla por el bien de su hija. Cazzu, por su parte, calificó el proceso de "muy doloroso" y negó haber sabido de la cercanía entre Nodal y Ángela Aguilar antes de su separación. El anuncio del noviazgo entre Nodal y Aguilar, seguido de su matrimonio en julio de 2024, alimentó rumores de infidelidad.
Un dato que ha llamado la atención en medio de la reciente difusión de la foto es que Ángela Aguilar actualmente sigue en Instagram la cuenta de Abelardo Báez, lo que ha generado especulaciones sobre los círculos sociales compartidos entre las figuras. Hasta el momento, ninguno de los involucrados ha hecho declaraciones adicionales sobre la imagen resurgida.