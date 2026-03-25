Revelan foto inédita de Christian Nodal y Cazzu como padrinos en bautizo meses antes de separarse

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Una imagen inédita de Christian Nodal y Cazzu como padrinos en un bautizo ha resurgido en redes sociales, mostrándolos sonrientes apenas tres meses antes de anunciar su separación. La foto, tomada en febrero de 2024, revive el interés por su relación y sus implicaciones religiosas, mientras surgen nuevos detalles sobre sus círculos comunes con Ángela Aguilar.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 25/03/2026 10:09 AM.
En Espectáculos y editada el 25/03/2026 09:44 AM.