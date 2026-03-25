Guardia de Chappell Roan que enfrentó a niña en Brasil ya había sido despedido por Kim Kardashian

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Pascal Duvier, guardaespaldas de la cantante Chappell Roan, fue identificado como el agente de seguridad despedido por Kim Kardashian tras el asalto en París en 2016. El incidente en un hotel de lujo en São Paulo, donde Duvier enfrentó a una niña de 11 años, generó indignación y llevó al alcalde de Río de Janeiro a prohibirle actuar en la ciudad.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 25/03/2026 06:45 PM.
En Espectáculos y editada el 25/03/2026 04:47 PM.