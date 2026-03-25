HBO refuerza seguridad en rodaje de 'Harry Potter' tras amenazas contra Paapa Essiedu

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HBO intensificó las medidas de seguridad en el set de su próxima serie de 'Harry Potter' luego de que el actor Paapa Essiedu, quien interpreta a Severus Snape, recibiera amenazas de muerte por redes sociales. La decisión se tomó tras reacciones violentas de algunos fans ante la elección de un actor afrodescendiente para el icónico personaje.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 25/03/2026 10:25 AM.
En Espectáculos y editada el 25/03/2026 09:23 AM.