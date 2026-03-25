HBO refuerza seguridad en rodaje de 'Harry Potter' tras amenazas contra Paapa Essiedu

La cadena HBO ha implementado protocolos de seguridad reforzados en el rodaje de su próxima serie televisiva de Harry Potter, tras confirmarse que el actor Paapa Essiedu, encargado del papel de Severus Snape, recibió amenazas de muerte desde su incorporación al proyecto. El anuncio fue confirmado por Casey Bloys, director ejecutivo de HBO, quien reconoció ante Variety que la producción anticipó este tipo de escenarios dada la pasión de los fanáticos de grandes franquicias.
"Con todos los actores en cualquier tipo de grandes producciones de propiedad intelectual —y esta es obviamente una de esas donde tienes, ya sabes, fans apasionados, personas con muchas opiniones— puede volverse atemorizante en algunos momentos", declaró Bloys. "Así que para cualquier programa así, lo anticipamos e intentamos tener capacitación, mejores prácticas en términos de redes sociales y cómo manejarlo. Y obviamente tenemos un serio equipo de seguridad".
Essiedu, actor británico de origen ghanés conocido por su trabajo en I May Destroy You, reveló al diario The Times la gravedad de los mensajes que ha recibido: "Me han dicho: ‘Renuncia o te mataré’. La realidad es que si miro Instagram veré a alguien diciendo: ‘Voy a ir a tu casa y matarte’. Aunque espero estar bien, nadie debería tener que enfrentarse a esto por hacer su trabajo".
Las amenazas surgieron tras el anuncio del casting del actor como el profesor Snape, un personaje descrito en las novelas originales como de tez pálida. La decisión artística generó reacciones hostiles en sectores de la comunidad de seguidores, evidenciando tensiones sobre la representación racial en adaptaciones clásicas.
Pese a la polémica, la producción avanza conforme lo programado. HBO lanzó recientemente la primera imagen oficial de la serie: una fotografía en blanco y negro que muestra la espalda del joven Harry Potter, interpretado por Dominic McLaughlin, caminando hacia el campo de quidditch con la capa roja y dorada de Gryffindor bajo la nieve. La imagen superó el millón de "me gusta" en Instagram en pocas horas y anunció la inminente publicación de un tráiler oficial.
Bloys expresó entusiasmo por el material filmado hasta ahora: "Estoy encantado con lo que he visto". Además, destacó las ventajas del formato televisivo frente al cinematográfico: "Uno de los beneficios, desde mi punto de vista, es pasar más tiempo con los personajes y la historia. Si tienes un libro, y más aún una serie de libros, decir arbitrariamente ‘tenemos dos horas’ obliga a tomar decisiones difíciles. La idea es tener la libertad de dejar que respire un poco más y explorar el mundo con mayor profundidad".
La serie, que adaptará una novela por temporada, está prevista para estrenarse en 2027 en HBO Max. Contará con Francesca Gardiner (Succession) como showrunner y Mark Mylod (Game of Thrones) como director de varios episodios. El reparto incluye a John Lithgow como Albus Dumbledore, Janet McTeer como Minerva McGonagall, Nick Frost como Hagrid, Arabella Stanton como Hermione Granger y Alastair Stout como Ron Weasley.
JB Perrette, presidente y director ejecutivo de streaming y juegos globales de Warner Bros. Discovery, calificó el proyecto como "el mayor evento de streaming en la historia de HBO Max y posiblemente en el streaming en general".