Heather Graham, 56, revela cómo mantiene su figura sin Ozempic: yoga, caminatas y unas galletas roja

A sus 56 años, Heather Graham luce mejor que nunca, y ahora revela los secretos detrás de su salud, vitalidad y apariencia juvenil: nada de Ozempic, ni cirugías invasivas, solo hábitos sólidos, autoconocimiento y equilibrio.
En entrevista con UsWeekly, la protagonista de The Hangover y próxima estrella de la película They Will Kill You, compartió que su rutina diaria incluye yoga, meditación y caminatas intensas para mantenerse activa. “Si no tienes salud, no tienes nada”, afirmó. “Es impactante ver a tantos artistas maravillosos enfermos o fallecidos. Tengo suerte de estar viva y sana. Eso es lo primero, por encima de mi carrera”.
Graham, conocida por su estilo de vida saludable actual, no siempre tuvo hábitos equilibrados. En sus veintes, admitió haber tenido una obsesión con el azúcar: “Comía ocho barras de caramelo o un litro de helado en lugar de cenar. Luego me sentía mal y dejaba de comer comida normal”. Fue la meditación, dijo, lo que le ayudó a reconectar con su cuerpo y adoptar una alimentación más consciente.
Aunque hoy sigue siendo amante de los dulces, tiene límites claros. Tras recibir una caja de galletas de Beverly Hills Cookies en su cumpleaños, confesó: “Puedo comerme dos. Pero no puedo tenerlas en casa porque pierdo el control. Es como ese episodio de Sex and the City donde Miranda saca las brownies del bote de basura… yo haría lo mismo”.
Sobre los medicamentos como Ozempic, populares entre celebridades para perder peso, Graham mostró escepticismo: “Entiendo el atractivo, pero temo que aún no sepamos los efectos secundarios a largo plazo. Prefiero apostar por el ejercicio y la dieta”.
Tampoco ha recurrido a cirugías plásticas. “Nunca me he cortado la cara. He probado microneedling, Botox y láser, pero nada de rellenos ahora. Mi meta es verse natural, no raro”, explicó. “No descarto nada completamente, pero prefiero envejecer con autenticidad”.
En temas personales, Graham habló de su relación con el fallecido Heath Ledger: “Fue una persona muy especial, uno de los grandes amores de mi vida. Tenía sus demonios, pero estoy agradecida por haberlo conocido”. Respecto a no tener hijos, señaló que nunca encontró “la pareja perfecta” y valora su libertad: “Hay momentos en que me pregunto si hubiera sido divertido, pero también es divertido no tenerlos”.
Tras su ruptura en 2024 con John de Neufville, reveló que escuchó canciones de empoderamiento femenino para superarlo. Actualmente está con el director italiano Michele Civetta. Sobre el matrimonio, dijo: “No estoy en contra, pero no ha pasado. Mis amigos más felices estuvieron juntos diez años antes de casarse. Si algún día lo hago, quiero estar segura”.
Graham, quien recientemente asistió a un retiro de yoga, continúa enfocada en su bienestar integral: “Se trata de preguntarte: ¿qué quiero yo?, no cómo me ven los demás”.