Joe Keery, de 'Stranger Things' a DJO, desata euforia en CDMX

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Joe Keery, conocido por su papel en 'Stranger Things' y su proyecto musical DJO, fue visto en diversos puntos de la Ciudad de México horas antes de su concierto en el Pepsi Center. Su llegada generó entusiasmo masivo en redes sociales, con fans celebrando su visita como un acontecimiento cultural único.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 25/03/2026 11:55 AM.
En Espectáculos y editada el 25/03/2026 10:02 AM.