Joe Keery, de 'Stranger Things' a DJO, desata euforia en CDMX

A solo horas de su presentación en el Pepsi Center WTC, Joe Keery —reconocido globalmente como Steve Harrington en Stranger Things— fue avistado en distintos puntos de la Ciudad de México, desatando una ola de emoción entre seguidores y transeúntes. El actor y músico, que actualmente promueve su proyecto alternativo DJO, ha logrado trascender la pantalla para consolidarse como una figura relevante en la escena musical internacional.
Su gira mundial incluye dos fechas en México, ambas agotadas minutos después de la venta de boletos, lo que evidencia el fuerte impacto del artista no solo entre los fanáticos de la serie de Netflix, sino también entre el público interesado en el rock alternativo y el synth pop con toques nostálgicos que caracterizan su propuesta musical.
En las últimas horas, redes sociales se han inundado con fotos, videos y comentarios virales tras su paso por restaurantes y calles emblemáticas de la capital. Frases como “Cómo vas a ser tan lindo lptm”, “Se me alborotó el útero chicas lo amo” y “Por culpa de Joe se me fue el hambre ya estarás contento Keery” reflejan el tono festivo y cariñoso con el que el público mexicano ha recibido al artista.
Asimismo, bromas como “Joe en México cabronas”, “Joe hermano ya eres mexicano” y “José David está en tierra mexicana” han circulado ampliamente, demostrando cómo su presencia ha trascendido lo artístico para convertirse en un fenómeno cultural efímero en la ciudad.
La recepción cálida y espontánea de la CDMX subraya el profundo vínculo que Keery ha construido con su audiencia mexicana. A la espera de su show en el Pepsi Center, la capital vive una anticipación colectiva, preparándose para una noche que promete ser inolvidable para miles de seguidores que han encontrado en DJO no solo música, sino identidad y nostalgia.