Jorge Drexler presenta 'Taracá' en el Auditorio Nacional

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El reconocido músico uruguayo Jorge Drexler llevará su nuevo álbum 'Taracá' al Auditorio Nacional el 20 de febrero de 2027, en un concierto que combina poesía, ciencia y ritmos afrodescendientes; los boletos están disponibles desde 682 pesos.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 25/03/2026 05:20 PM.
En Espectáculos y editada el 25/03/2026 04:21 PM.