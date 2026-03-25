Jorge Drexler presenta 'Taracá' en el Auditorio Nacional

El compositor uruguayo Jorge Drexler, ganador del Premio Oscar por Al otro lado del río, presentará su más reciente trabajo discográfico, Taracá, en una esperada función en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México el próximo 20 de febrero de 2027. El concierto marca un momento clave en su trayectoria, donde el nuevo álbum se convierte en "el centro de todo", según informó un comunicado oficial.
Lanzado el 13 de marzo de 2026, Taracá es un disco profundamente arraigado en la identidad musical uruguaya, grabado mayormente en Montevideo. El título hace referencia al sonido del tambor chico del candombe, expresión cultural de origen africano, y también evoca la idea de "estar acá", un concepto central en todo el álbum. La obra destaca por su honestidad lírica, finura sonora y fusión entre reflexión intelectual y celebración rítmica.
El espectáculo contará con colaboraciones destacadas de artistas como Young Miko, Rueda de Candombe, Américo Young, Ángeles Toledano y Julio Cobelli, quienes acompañarán a Drexler en un show que promete equilibrar la introspección poética con momentos de baile y júbilo.
La venta general de boletos inició el 25 de marzo a través de Ticketmaster y en las taquillas del Auditorio Nacional. Los precios van desde los 682 pesos hasta los 3 mil 100 pesos para las butacas más cercanas al escenario.
Drexler, reconocido como uno de los compositores más influyentes de la música iberoamericana, ha construido una carrera singular desde los años noventa, consolidándose globalmente tras ganar el Oscar a Mejor Canción Original en 2004 por su tema para la película Diarios de motocicleta, dirigida por Walter Salles. Desde entonces, ha continuado explorando fronteras creativas entre la ciencia, la literatura y la música.