Kelly Osbourne revela que su hijo Sidney padece conjuntivitis tras anunciar ruptura con Sid Wilson

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Kelly Osbourne informó que su hijo de tres años fue diagnosticado con conjuntivitis, mientras enfrenta la separación de su prometido Sid Wilson, siete meses después de su compromiso. La presentadora de televisión, que atraviesa un difícil proceso de duelo tras la muerte de su padre Ozzy Osbourne, asegura estar enfocándose en su salud y en su rol como madre.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 25/03/2026 09:15 AM.
En Espectáculos y editada el 25/03/2026 08:54 AM.