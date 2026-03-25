Kika Edgar es hospitalizada de emergencia por apendicitis en Hermosillo, Sonora

La reconocida cantante mexicana Kika Edgar fue hospitalizada de emergencia en Hermosillo, Sonora, tras presentar un cuadro severo de apendicitis, informó su equipo a través de un comunicado oficial. La intérprete de éxitos como 'Señor amante' fue sometida a una intervención quirúrgica de urgencia para evitar complicaciones médicas derivadas de la inflamación aguda del apéndice.
Como consecuencia de su estado de salud, se han cancelado sus presentaciones programadas para el miércoles 25 de marzo en Cananea, Sonora, y para el viernes 27 del mismo mes en Despecho, Puebla. En ambos eventos, la artista será sustituida por la también popular cantante Myriam Montemayor.
Hasta el momento, Kika Edgar no ha emitido un mensaje personal sobre su condición, aunque sus redes sociales continúan activas con promociones de su nuevo material musical. Su equipo mantiene expectativas de recuperación favorable tras la cirugía exitosa.
Las autoridades médicas indicaron que el procedimiento se llevó a cabo sin contratiempos y que la artista permanece bajo observación para garantizar una recuperación óptima. Se espera que, en los próximos días, se brinde un reporte más detallado sobre su evolución clínica.