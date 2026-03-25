Kika Edgar es hospitalizada de emergencia por apendicitis en Hermosillo, Sonora

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La cantante Kika Edgar fue intervenida de urgencia tras ser diagnosticada con apendicitis aguda en Hermosillo, Sonora; se cancelan presentaciones en Cananea y Despecho, Puebla, donde Myriam Montemayor la sustituirá.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 25/03/2026 02:09 PM.
En Espectáculos y editada el 25/03/2026 02:04 PM.