Lila Moss revela momentos íntimos del 50 cumpleaños de Kate Moss, sus vicios y secretos de armario

Durante la celebración del 50 cumpleaños de Kate Moss en el exclusivo restaurante Laurent, dentro del Hotel Ritz París en enero de 2024, su hija Lila Moss no solo fue testigo de lujo y glamour, sino que se convirtió en protagonista al convertir la velada en una improvisada fiesta de karaoke. En una entrevista con British Vogue, la modelo de 23 años reveló que cantó Valerie de Amy Winehouse en repetidas ocasiones, a pesar de que el evento no estaba planeado como tal. 'No era una fiesta de karaoke, pero yo la hice una', confesó con humor.
La velada, ambientada en un espacio iluminado con velas donde Kate Moss compartió anécdotas sobre figuras como Mick Jagger, incluyó una cena elaborada por el chef Mathieu Pacaud, con platillos como ensalada de langosta azul y codillo de bacalao, acompañados del icónico cóctel Laurent Spritz. Kate, vestida con un vestido de encaje negro vintage y una capa de satén, más tarde cambió a un abrigo Bob Mackie de 1984 con cuello de piel.
Lila, hija del curador y CEO de Dazed Jefferson Hack, aprovechó la ocasión para hablar de su relación con su madre, una de las figuras más influyentes en la historia de la moda. Admitió que frecuentemente rebusca en el legendario guardarropa de Kate, aunque reconoce que hay piezas que su madre esconde cuidadosamente. 'Mi mamá me encuentra en su clóset al menos una vez por semana, pero sé que lo realmente prohibido estará escondido. Así que sí, esa chaqueta Bar vintage de Dior es mía', dijo con orgullo.
Sobre sus propios hábitos, Lila reveló que su mayor vicio es 'ver TikTok antes de dormir', un contraste con la vida más intensa que llevó su madre en décadas pasadas. También destacó el regalo más significativo que le ha dado a Kate: un collar de Jade Jagger con colgantes coloridos que deletrean la palabra 's**g', en referencia a un pasado tenso entre ambas que, con el tiempo, se convirtió en reconciliación. El gesto, simbólico y cargado de historia, marcó un momento de cierre y afecto.
La lista de canciones que sonaron durante la fiesta —desde Golden Years de David Bowie hasta Madonna – Vogue— reflejó el espíritu ecléctico y atemporal de Kate Moss, mientras Lila continúa forjando su propia identidad dentro del mundo de la moda, con los pies en la era digital y el corazón en un legado de iconos.