Lila Moss revela momentos íntimos del 50 cumpleaños de Kate Moss, sus vicios y secretos de armario

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Lila Moss, hija única de la supermodelo Kate Moss, ofreció una rara mirada a su vida familiar al compartir detalles del festejo por el 50 cumpleaños de su madre en París, su propio vicio nocturno y los tesoros escondidos en el legendario guardarropa de Kate. En entrevista con British Vogue, la modelo de 23 años mostró una relación cercana y desenfadada con su madre, a pesar del estatus icónico de la ex musa del 'cool británico'.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 25/03/2026 09:35 AM.
En Espectáculos y editada el 25/03/2026 09:29 AM.