Maribel Guardia se tatuará un 'espíritu santo' en el pecho en honor a su hijo Julián

...

La actriz y cantante Maribel Guardia anunció que se hará un tatuaje en forma de 'espíritu santo' en el pecho para honrar la memoria de su hijo Julián Figueroa, fallecido en abril de 2023. La decisión, que forma parte de su proceso de duelo, coincide con una intensa disputa legal con Imelda Tuñón, madre de su nieto, y refleja su deseo de mantener a Julián constantemente presente.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 25/03/2026 09:40 AM.
En Espectáculos y editada el 25/03/2026 08:56 AM.