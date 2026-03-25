Maribel Guardia se tatuará un 'espíritu santo' en el pecho en honor a su hijo Julián

La reconocida actriz y cantante Maribel Guardia anunció que se tatuará en el pecho un símbolo en forma de 'espíritu santo' en homenaje a su hijo Julián Figueroa, quien falleció en abril de 2023. La artista reveló que el diseño se basa en una marca que su hijo tenía en la mano, producto de un golpe, y que a su juicio tenía la forma de una paloma o espíritu santo.
En una entrevista con el programa Venga la alegría, Guardia explicó: “Mira, aquí tiene como un espíritu santo en la mano desde un golpe que se dio. Me lo quiero tatuar aquí en el pecho… Tiene como una paloma, parece un espíritu santo”. Aunque aún no define si incluirá también el nombre de Julián, el tatuaje será un acto simbólico para mantenerlo cerca, casi tres años después de su partida.
Este gesto se da en medio de un complejo contexto familiar. Desde la muerte de Julián, la relación entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón, madre de su nieto, se ha deteriorado progresivamente. A inicios de 2025, Guardia inició un proceso legal por preocupaciones sobre el entorno en el que vivía el menor, particularmente por el consumo de sustancias por parte de Tuñón. La artista aclaró que su intención no era retener la custodia, sino garantizar que su nieto creciera en un entorno seguro y que su nuera recibiera apoyo.
El menor estuvo bajo el resguardo temporal de Guardia antes de regresar con su madre semanas después. Sin embargo, la disputa escaló cuando Tuñón presentó acusaciones contra José Manuel Figueroa, padre de Julián, por supuestos abusos, lo que derivó en acciones legales por parte del cantante para defender su nombre.
En este escenario de tensión y duelo, el tatuaje representa para Maribel Guardia una forma de sanación y conexión permanente con su hijo. “Es una manera de tenerlo siempre conmigo”, afirmó. El homenaje no solo simboliza su amor inquebrantable, sino también su determinación por preservar el legado de Julián, a pesar de las tormentas familiares que enfrenta.