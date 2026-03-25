Muere Chip Taylor, legendario compositor y tío de Angelina Jolie

El mundo de la música lamenta la pérdida del cantautor estadounidense Chip Taylor, quien falleció a los 86 años. La noticia fue confirmada por su amigo y colega Billy Vera a través de una publicación en Instagram, en la que acompañó el anuncio con una fotografía junto al compositor. Aunque no se ha revelado la causa exacta de su muerte, se sabe que Taylor enfrentó en años recientes un cáncer de garganta, enfermedad que inspiró parte de su trabajo discográfico, como el álbum Behind The Sky.
Nacido el 21 de marzo de 1940 en Nueva York, Chip Taylor —nacido James Wesley Voight— formaba parte de una destacada familia del espectáculo. Era hermano del actor Jon Voight y tío directo de la reconocida actriz Angelina Jolie. A lo largo de su carrera, Taylor se consolidó como uno de los compositores más influyentes de su generación, integrando el Salón de la Fama de los Compositores.
Entre sus composiciones más icónicas destacan Wild Thing, popularizada por The Troggs y versionada por Jimi Hendrix, y Angel of the Morning, un himno que trascendió generaciones. Otras canciones notables de su autoría incluyen Any Way That You Want Me, Try (Just a Little Bit Harder) e I Got What It Takes.
En la década de 1970, Taylor decidió apartarse temporalmente de la música para dedicarse al mundo de las apuestas profesionales, pero años después regresó con fuerza, reinventándose artísticamente. En sus últimos años, formó el grupo Chip Taylor & the New Ukrainians, logrando incluso que su tema On the Radio fuera incluido en la exitosa serie de Netflix Sex Education.
Su legado perdurará no solo por sus éxitos musicales, sino por su influencia en la industria y su capacidad de reinventarse a lo largo de las décadas. El gremio musical se encuentra de luto ante la partida de una figura fundamental del cancionero estadounidense.