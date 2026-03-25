Muere Chip Taylor, legendario compositor y tío de Angelina Jolie

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Falleció a los 86 años el cantautor estadounidense Chip Taylor, reconocido por clásicos como 'Wild Thing' y 'Angel of the Morning', y tío de la actriz Angelina Jolie. La noticia fue confirmada por el músico Billy Vera a través de Instagram.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 25/03/2026 09:50 AM.
En Espectáculos y editada el 25/03/2026 08:57 AM.