Padre de víctima de Columbine critica 'The Drama' de Zendaya por cómo aborda tiroteo escolar

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Tom Mauser, padre de Daniel Mauser, fallecido en la masacre de Columbine en 1999, arremetió contra la nueva película 'The Drama', protagonizada por Zendaya y Robert Pattinson, por incluir en su trama un plan de tiroteo escolar, al considerarlo ofensivo y trivializa una tragedia real que dejó 13 muertos.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 25/03/2026 06:15 PM.
En Espectáculos y editada el 25/03/2026 04:50 PM.