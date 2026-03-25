Padre de víctima de Columbine critica 'The Drama' de Zendaya por cómo aborda tiroteo escolar

La próxima estrella de A24, The Drama, protagonizada por Zendaya y Robert Pattinson, ha generado una intensa polémica incluso antes de su estreno oficial programado para el 9 de abril. La controversia surge por un giro argumental clave: el personaje de Zendaya revela haber planeado un tiroteo en su antigua escuela, aunque finalmente no lo llevó a cabo. Esta trama ha provocado una dura crítica por parte de Tom Mauser, padre de Daniel Mauser, uno de los 13 fallecidos durante la masacre de Columbine en 1999.
En declaraciones a TMZ, Mauser calificó como "profundamente ofensivo y preocupante" que un hecho tan traumático como un tiroteo escolar sea utilizado en una película promocionada como comedia romántica con tintes oscuros. "Trivializar este tipo de violencia es peligroso", afirmó. "Familias enteras fueron destrozadas. Mi hijo murió ese día. Y ahora ven cómo convierten un acto de odio en un elemento de drama romántico. Es inaceptable".
El padre destacó además que el hecho de que una figura tan influyente como Zendaya interprete a un personaje con este trasfondo hace que el acto parezca más "humanizado" o incluso justificable, lo cual agrava su rechazo. "Cuando alguien tan querido y admirado encarna a una persona que planeó matar a estudiantes, se borra la línea entre ficción y realidad. Se normaliza algo que nunca debería ser banalizado".
The Drama, escrita y dirigida por Kristoffer Borgli, sigue a Emma Harwood (Zendaya) y Charlie Thompson (Pattinson), una pareja a punto de casarse cuya relación se tambalea cuando salen a la luz secretos del pasado. Aunque inicialmente presentada como una comedia romántica, la cinta introduce elementos sombríos, generando expectativa pero también desconfianza entre sectores sensibles a la representación de la violencia armada en escuelas.
La masacre de Columbine, ocurrida el 20 de abril de 1999 en Littleton, Colorado, marcó un antes y después en la historia de Estados Unidos. Doce estudiantes y un profesor perdieron la vida tras un ataque coordinado por dos alumnos armados, Eric Harris y Dylan Klebold, quienes terminaron suicidándose dentro del plantel. El suceso detonó debates nacionales sobre el control de armas, salud mental y la cultura de la violencia en las escuelas.
Desde entonces, familiares de las víctimas han sido activos en campañas contra la banalización de estos hechos en el entretenimiento. Organizaciones como Sandy Hook Promise y Everytown for Gun Safety han advertido repetidamente sobre los riesgos de retratar planes de tiroteos como recursos narrativos en cine y televisión.
A pesar de la creciente presión, ni A24 ni los protagonistas de The Drama han emitido una declaración oficial respecto a las críticas de Mauser. No obstante, la polémica ha puesto en el centro del debate ético el límite entre libertad artística y sensibilidad social, especialmente en temas que siguen causando dolor profundo en miles de familias.