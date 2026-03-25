Poncho de Nigris desata polémica al calificar como 'anormales' a mujeres con cuerpos voluptuosos

El creador de contenido y empresario Poncho de Nigris volvió a posicionarse en el ojo del huracán tras emitir declaraciones controvertidas sobre los estándares de belleza femenina durante una conversación con su esposa, Marcela Mistral, en su podcast.
De Nigris aseguró que en la actualidad ya no está de moda tener un cuerpo voluptuoso, como se popularizó en décadas pasadas con figuras asociadas al estereotipo de las 'buchonas'. En su opinión, el ideal estético moderno gira en torno a la delgadez, la elegancia y lo que consideró "visualmente armonioso", llegando a calificar como "anormales" a las mujeres con curvas pronunciadas.
"Hoy en día, para verse fina, hay que ser esbelta. El busto grande ya no es sinónimo de glamour; al contrario, rompe la armonía", afirmó, citando como ejemplo a la modelo Karely Ruiz, a quien señaló estaría considerando retirarse los implantes mamarios por razones estéticas más que médicas.
Su esposa intentó matizar la discusión al recordar que muchas mujeres optan por explantaciones por motivos de salud, pero Poncho insistió en que la principal motivación es la presión de la moda y la búsqueda de aceptación social bajo nuevos cánones de belleza.
Las declaraciones provocaron una inmediata reacción en su audiencia. Mientras algunos seguidores coincidieron con su postura, otros lo criticaron duramente por promover estereotipos dañinos, excluir cuerpos diversos y juzgar decisiones íntimas de las mujeres. Varios usuarios en redes sociales señalaron que no tiene autoridad moral ni profesional para definir qué cuerpos son "normales" o estéticamente válidos.
El debate resalta una vez más la tensión entre los estándares impuestos por la industria de la moda y la creciente demanda social por inclusión, diversidad corporal y autonomía personal. Hasta el momento, De Nigris no ha emitido una rectificación o aclaración adicional.