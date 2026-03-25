Poncho de Nigris desata polémica al calificar como 'anormales' a mujeres con cuerpos voluptuosos

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El influencer y empresario regiomontano Poncho de Nigris generó una fuerte controversia durante un podcast al afirmar que las mujeres con cuerpos voluptuosos lucen 'anormales' y que la elegancia actual está ligada a figuras esbeltas y bustos pequeños, comentarios que dividieron a su audiencia.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 25/03/2026 04:57 PM.
En Espectáculos y editada el 25/03/2026 04:38 PM.