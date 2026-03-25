Reforzan seguridad de Paapa Essiedu en serie de Harry Potter tras recibir amenazas de muerte

La nueva adaptación televisiva de Harry Potter producida por HBO se ha visto envuelta en polémica tras confirmarse que el actor británico Paapa Essiedu, conocido por su trabajo en I May Destroy You y Starstruck, interpretará a Severus Snape, uno de los personajes más icónicos de la saga. Desde el anuncio del casting, Essiedu ha sido blanco de una ola de amenazas de muerte y comentarios de odio en redes sociales, muchos de ellos con tono racista, lo que ha llevado a las autoridades de HBO a reforzar la seguridad en el set de grabación.
En una entrevista reciente con el medio británico The Times, Essiedu reveló que sus redes sociales se han llenado de mensajes hostiles desde que se dio a conocer su participación en la serie. A pesar del acoso, el actor afirmó que estas agresiones lo han motivado aún más a asumir el papel con orgullo: "El abuso me impulsa. Y me motiva aún más a hacer mío este personaje, porque pienso en cómo me sentía de niño. Me imaginaba en Hogwarts volando en escobas, ¿y la idea de que un niño como yo pueda verse representado en ese mundo? Eso me motiva a no dejarme intimidar por alguien que dice que preferiría que muriera antes que hacer un trabajo del que me sentiré realmente orgulloso".
La situación ha generado un intenso debate sobre el comportamiento del fandom frente a los cambios en personajes clásicos, especialmente cuando implican diversidad racial. Severus Snape, interpretado originalmente por Alan Rickman en las películas, es un personaje profundamente complejo, lo que ha intensificado las comparaciones y las reacciones extremas ante su nueva encarnación.
Ante la gravedad de las amenazas, ejecutivos de HBO confirmaron que se han implementado medidas de seguridad adicionales tanto en el set como para el elenco. Casey Bloys, director ejecutivo de la cadena, señaló que, si bien se esperaban reacciones apasionadas por parte de los fans, el nivel de acoso online superó las expectativas: "La seguridad física y digital del elenco es una prioridad absoluta". Entre las medidas adoptadas se incluye la presencia de personal de seguridad especializado y protocolos para proteger a los actores, así como capacitación para manejar el impacto emocional del acoso en redes sociales.
Paapa Essiedu, formado en la Royal Academy of Dramatic Art (RADA), ha construido una carrera sólida en teatro, cine y televisión. Su selección para interpretar a Snape representa un hito en su trayectoria y un paso trascendental en la representación de actores negros en franquicias de cultura pop de alcance global. La serie, aún en desarrollo, promete una reimaginación fresca del universo mágico creado por J. K. Rowling, aunque también enfrenta el desafío de equilibrar innovación con las altas expectativas de los fans.