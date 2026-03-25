Reforzan seguridad de Paapa Essiedu en serie de Harry Potter tras recibir amenazas de muerte

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El actor británico Paapa Essiedu, elegido para interpretar a Severus Snape en la nueva serie de HBO, ha sido blanco de amenazas de muerte y comentarios racistas en redes sociales, lo que ha obligado a reforzar la seguridad en el set de grabación. HBO confirmó que la protección del elenco es una prioridad absoluta.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 25/03/2026 01:07 PM.
En Espectáculos y editada el 25/03/2026 12:12 PM.