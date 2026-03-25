Revelan romance olvidado de Scarlett Johansson con Jack Antonoff en la preparatoria

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Un año escolar compartido en el Professional Children's School de Nueva York ha sacado a la luz un antiguo romance entre Scarlett Johansson y el productor musical Jack Antonoff, revelado por una compañera de clase en redes sociales.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 25/03/2026 10:30 AM.
En Espectáculos y editada el 25/03/2026 09:27 AM.