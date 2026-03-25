Revelan romance olvidado de Scarlett Johansson con Jack Antonoff en la preparatoria

Los fans de Scarlett Johansson recibieron una inesperada ráfaga del pasado tras la publicación de una foto del año escolar 2002, en la que aparece la actriz junto a su entonces novio, el reconocido productor y músico Jack Antonoff. La imagen fue compartida en Instagram por Christy Carlson Romano, compañera de ambos en la escuela preparatoria Professional Children's School de Nueva York, institución enfocada en formar jóvenes talentos artísticos.
En la fotografía, Antonoff, quien lucía un estilo juvenil con cabello despeinado muy distinto al look pulido que exhibe actualmente, posa con la mano sobre el hombro de Johansson, gesto que evidenciaba su relación romántica en aquel entonces. Ambos tenían alrededor de 17 años y cursaban su último año de preparatoria. El romance, que comenzó en 2001 —coincidiendo con el estreno de Ghost World, filme que catapultó a Johansson—, duró hasta su graduación en 2003.
Un excompañero de clase reveló en 2014 al New York Post que Antonoff quedó profundamente afectado tras la ruptura: "Jack estaba absolutamente obsesionado con ella, y ella le rompió el corazón. Se separaron poco después de graduarse... Ella se dejó llevar por la escena de Hollywood".
El vínculo entre ambos también ha sido objeto de especulaciones musicales. En 2005, la banda de Antonoff, Steel Train, lanzó la canción Better Love, cuya letra —"Hey Scarlett, you’re not the same"— sugiere una clara referencia a la actriz. Desde entonces, ambos han seguido caminos personales y profesionales destacados.
Johansson se casó posteriormente con Ryan Reynolds (2008–2011), Romain Dauriac (2014–2017) y actualmente está casada con el comediante Colin Jost, con quien contrajo matrimonio en 2020 y con quien tiene un hijo. Por su parte, Antonoff tuvo relaciones públicas con Lena Dunham (2012–2017), Margaret Qualley —con quien se casó en 2023 y se divorció en 2025—, y ha consolidado su carrera como uno de los productores más influyentes de la música contemporánea, colaborando con artistas como Taylor Swift y Lorde.
La publicación de Romano forma parte de la promoción de su próximo libro de memorias, Once Upon A Trainwreck, en el que promete revelar más anécdotas de su paso por la infancia en la farándula.