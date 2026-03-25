Ryan Gosling revela homenaje emocional a su hija en 'Project Hail Mary'

El actor Ryan Gosling reveló que sus hijas, Esmeralda, de 11 años, y Amada, de 9, tuvieron un papel clave en la creación de su personaje en la nueva cinta de ciencia ficción Project Hail Mary. En entrevista con USA Today, Gosling contó que una observación de una de sus hijas lo convenció de usar lentes en la película: "Cuando estaba probando el personaje y me puse unos lentes, mi hija dijo: 'Te ves más inteligente con lentes', recordó. "Y yo respondí: 'Gracias, creo que usaré estos en la película. Gracias por la nota'.
Gosling, también productor del filme, destacó que sus hijas han visto múltiples versiones del largometraje y han ofrecido comentarios que ha tomado muy en cuenta. "Son las críticas más duras, pero casi siempre tienen razón. Han sido de gran ayuda", aseguró. El actor ya había mencionado en una entrevista con Access que hizo esta película pensando en su familia: "Quería una película como esta para verla con mis hijos. Me siento honrado de haber podido hacerla".
En Project Hail Mary, basada en la novela de 2021 de Andy Weir, Gosling interpreta a un profesor de ciencias de secundaria que emprende una misión espacial junto a un extraterrestre para evitar que el sol se apague. La cinta, dirigida por Phil Lord y Christopher Miller (The Lego Movie, Spider-Man: Into the Spider-Verse), se estrenó el viernes pasado y ha recibido críticas entusiastas, con un 94% de aprobación en Rotten Tomatoes.
Gosling y Eva Mendes, pareja desde 2011, han mantenido su relación lejos de los reflectores, aunque en febrero el actor hizo una emotiva aparición pública en el Tonight Show para celebrar el cumpleaños 52 de Mendes, llamándola al escenario y cantándole con la ayuda de una banda escolar. Aunque no han confirmado oficialmente su matrimonio, Mendes se ha referido a Gosling como su esposo en varias ocasiones.
En 2017, Gosling dedicó su Globo de Oro por La La Land a Mendes, reconociendo su apoyo durante el rodaje mientras criaba a su hija y enfrentaba la enfermedad del hermano de Eva, Juan Carlos Mendes, a quien dedicó el premio. La pareja sigue siendo un ejemplo de estabilidad en Hollywood, priorizando la privacidad y la familia sobre la exposición mediática.