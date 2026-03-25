Ryan Gosling revela homenaje emocional a su hija en 'Project Hail Mary'

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Ryan Gosling compartió que sus hijas con Eva Mendes influyeron directamente en su personaje de 'Project Hail Mary', incluyendo el uso de lentes tras una sugerencia de una de ellas. El actor afirmó que sus hijas son sus críticas más severas y honestas, y que el filme lo hizo pensando en ellas.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 25/03/2026 08:45 AM.
En Espectáculos y editada el 25/03/2026 08:38 AM.