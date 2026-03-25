Sospechosa de atentar contra la casa de Rihanna enfrenta posible cancelación de licencia profesional

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Ivanna Lisette Ortiz, acusada de disparar contra la residencia de Rihanna en Beverly Hills, podría perder su licencia como patóloga del habla en California si es liberada, según documentos legales. Ortiz enfrenta 14 cargos, incluido intento de homicidio.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 25/03/2026 09:15 AM.
En Espectáculos y editada el 25/03/2026 09:09 AM.