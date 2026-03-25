Stephen Colbert y su hijo adaptarán nueva película de El Señor de los Anillos tras su retiro

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Tras su retiro como conductor del Late Show, Stephen Colbert se une a su hijo Peter McGee y a la guionista Philippa Boyens para escribir la próxima cinta de El Señor de los Anillos, titulada Shadows of the Past, confirmada por Warner Bros. y respaldada por Peter Jackson.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 25/03/2026 09:10 AM.
En Espectáculos y editada el 25/03/2026 08:53 AM.