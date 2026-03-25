Stephen Colbert y su hijo adaptarán nueva película de El Señor de los Anillos tras su retiro

Stephen Colbert, tras anunciar su retiro del Late Show de CBS el 21 de mayo de 2026, ha revelado un sorprendente giro en su carrera: su debut como guionista principal en una nueva película de El Señor de los Anillos. El comediante y presentador de 62 años se unirá a su hijo, el guionista Peter McGee, y a la ganadora del Oscar Philippa Boyens para desarrollar El Señor de los Anillos: Sombras del Pasado (Shadows of the Past), proyecto confirmado por Warner Bros. y respaldado por el director Peter Jackson.
El anuncio fue dado a conocer el martes 24 de marzo a través de las plataformas oficiales del estudio, acompañado por una videollamada entre Colbert y Jackson. La película se basará en los capítulos iniciales de La Comunidad del Anillo, desde Tres son compañía hasta La niebla de los Túmulos, incluyendo por primera vez en el cine al controvertido personaje Tom Bombadil, ausente en la trilogía original.
Según la sinopsis oficial, la historia transcurre catorce años después de la destrucción del Anillo Único. Sam, Merry y Pippin emprenden un viaje para reconstruir los primeros pasos de su aventura, mientras la hija de Sam, Elanor, descubre un secreto enterrado que podría revelar por qué la Guerra del Anillo estuvo a punto de perderse antes de comenzar.
"Estos seis capítulos iniciales eran los que más leía una y otra vez", confesó Colbert durante la presentación. "Pensé: ¿y si esto pudiera ser una historia aparte, fiel tanto al libro como a las películas?". Tras años de dudas, contactó a Jackson, quien mostró entusiasmo por el proyecto. Desde entonces, el equipo ha trabajado en conjunto con Boyens para desarrollar una narrativa que encaje en el universo ya establecido.
La cinta se ubicará cronológicamente después de El Señor de los Anillos: La Cacería de Gollum, dirigida por Andy Serkis y programada para estreno el 17 de diciembre de 2027. Shadows of the Past marcará el primer gran salto de Colbert al cine como guionista, aunque no es ajeno al mundo de Tolkien: apareció junto a su hijo en El Hobbit: La Desolación de Smaug (2013) como espías encapuchados de la Ciudad del Lago, y dirigió un cortometraje temático en 2019 con figuras icónicas como Ian McKellen y Viggo Mortensen.
Peter McGee, hijo de Colbert, cuenta con un sólido currículo en televisión y cine, incluyendo trabajos en Star Wars: El ascenso de Skywalker, Outer Banks, The Righteous Gemstones y Blue Bloods. Philippa Boyens, por su parte, coescribió las trilogías de El Señor de los Anillos y El Hobbit junto a Fran Walsh y Jackson, acumulando 17 premios Oscar entre ambas sagas.
El anuncio coincidió con el Día del Señor de los Anillos, fecha en que se conmemora la destrucción del Anillo Único en la ficción. La noticia ha generado gran expectación entre los fans, quienes ven con interés el enfoque más introspectivo y fiel a los textos originales que promete este nuevo capítulo de la saga.