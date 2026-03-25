Fallece Terry Cox, baterista de Pentangle y colaborador de Elton John y David Bowie, a los 89 años

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Terry Cox, legendario baterista de la banda británica Pentangle y músico de sesión para artistas como David Bowie, Elton John y Bee Gees, murió a los 89 años. La causa del fallecimiento no ha sido revelada. Sus compañeros de banda y admiradores han rendido homenaje a su legado musical innovador.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 25/03/2026 02:03 PM.
En Espectáculos y editada el 25/03/2026 01:40 PM.