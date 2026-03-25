Fallece Terry Cox, baterista de Pentangle y colaborador de Elton John y David Bowie, a los 89 años

El reconocido baterista británico Terry Cox, figura central en la escena folk y jazz de finales del siglo XX y miembro fundador de la influyente banda Pentangle, falleció a los 89 años. Aunque la causa de su muerte aún no ha sido divulgada, su paso por el mundo de la música dejó una huella imborrable.
Pentangle confirmó la noticia mediante un comunicado: "Terry Cox R.I.P. Uno de los cinco puntos de luz de Pentangle —un baterista de rara intuición e imaginación. Junto a Danny Thompson, formó una sección rítmica que redefinió los límites entre el folk, el jazz y más allá. Nuestro amor y condolencias a su familia, amigos y a todos quienes lo conocieron".
Cox fue parte fundamental del sonido distintivo de Pentangle, agrupación pionera en fusionar elementos del folk tradicional británico con improvisaciones jazzísticas. A lo largo de su carrera, también destacó como músico de sesión, colaborando con grandes figuras internacionales. Entre sus créditos más notorios se encuentran su participación en el icónico sencillo Space Oddity de David Bowie, así como en el álbum homónimo de Elton John (1970) y en Madman Across the Water (1971).
Además de estas colaboraciones, trabajó con Alexis Korner, Mike Batt, Scott Walker, Rupert Hine, Long John Baldry, Rick Springfield y Charles Aznavour, consolidándose como una figura versátil y respetada en la industria musical.
Tras el fallecimiento de Bert Jansch (2011), John Renbourn (2016) y Danny Thompson (2025), Cox era uno de los últimos integrantes vivos del alineamiento original de Pentangle. Actualmente, Jacqui McShee es la única sobreviviente de la formación inicial del grupo.
Cox participó en las reuniones de Pentangle durante los años 80, así como en los retornos celebrados en 2008 y 2011, demostrando su compromiso continuo con el legado del grupo. Tras conocerse su fallecimiento, numerosos fanáticos expresaron su pesar en redes sociales, calificándolo como "una pérdida inmensa para el mundo musical" y recordando su talento excepcional y su presencia cercana.
Sus aportes trascendieron géneros y generaciones, posicionándolo como un arquitecto silencioso pero fundamental del paisaje musical moderno. Su influencia perdurará en cada ritmo que ayudó a forjar.