Usher recibe críticas por defender a Diddy en prisión; fans reaccionan con indignación

Usher está envuelto en una creciente polémica tras emitir declaraciones en apoyo a Sean 'Diddy' Combs, actualmente cumpliendo una sentencia de cuatro años por cargos relacionados con prostitución agravada, durante una reciente entrevista con Forbes. El cantante evitó condenar a su antiguo mentor, a quien describió como una figura 'malinterpretada', lo que desató una ola de críticas en redes sociales.
Diddy fue condenado el 2 de julio de 2025 tras ser hallado culpable de dos cargos por transporte con fines de prostitución. La sentencia se produjo tras la filtración en 2024 de un video de vigilancia de 2016 que lo mostraba agrediendo físicamente a su entonces pareja, la cantante Cassie Ventura, evidencia que respaldó las acusaciones de abuso presentadas en una demanda de 2023.
En la entrevista, Usher afirmó: 'Creo que ciertas personas son procesadas y tal vez no se les reconoce la grandeza que ofrecen'. Agregó: 'No tengo nada negativo que decir sobre Sean Combs porque mi experiencia no fue lo que el mundo ha visto, y cómo ha sido, ya sabes, malinterpretado'. A pesar de reconocer que 'ningún hombre es perfecto', defendió las 'contribuciones valiosas' de Diddy.
Las palabras del artista generaron una reacción inmediata en redes sociales. Usuarios lo acusaron de minimizar el abuso y de beneficiarse del mismo sistema que ahora protege a figuras poderosas. 'Cuando duermes con perros, empiezas a preguntarte si también eres un perro', escribió un internauta. Otro señaló: 'El video de Cassie está ahí. Esto no es aceptable'.
Desde prisión, Diddy respondió a través de su vocero a TMZ: 'Siempre he tenido amor y respeto por Usher. Agradezco sus palabras y todo lo que ha logrado'.
La controversia se intensificó con especulaciones sobre una supuesta pelea entre Usher y Justin Bieber en la fiesta posterior a los Oscar organizada por Jay-Z y Beyoncé. Sin embargo, Da Brat, amiga cercana del cantante, desmintió los rumores en el Rickey Smiley Morning Show, asegurando que la discusión fue 'una exageración' y que ambos artistas 'se tienen cariño'.
'Usher siempre ha sido solidario con Justin en sus momentos difíciles. No hay hostilidad entre ellos', afirmó Da Brat, quien también destacó que cada uno está en su propio camino personal.
La defensa de Usher ha abierto un debate sobre la responsabilidad pública de los artistas frente a figuras caídas en desgracia, especialmente cuando sus trayectorias están entrelazadas con figuras acusadas de violencia de género.