Usher recibe críticas por defender a Diddy en prisión; fans reaccionan con indignación

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Usher enfrenta una ola de críticas tras declarar en una entrevista con Forbes que no tiene 'nada negativo' que decir sobre Sean 'Diddy' Combs, condenado por cargos de prostitución agravada, alegando que su mentor fue 'malinterpretado'. La defensa generó rechazo en redes sociales, donde usuarios lo acusan de normalizar el abuso. Mientras, Diddy agradece el respaldo desde prisión y Da Brat desmiente rumores de pelea entre Usher y Justin Bieber.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 25/03/2026 12:05 PM.
En Espectáculos y editada el 25/03/2026 10:17 AM.