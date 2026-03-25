Wendy Guevara revela planes para cirugía facial tras luxación de costillas

La creadora de contenido y ex participante de La Casa de los Famosos, Wendy Guevara, reveló durante una entrevista en el programa matutino Hoy sus planes de someterse a una cirugía estética en el rostro, aunque adelantó que pospondrá el procedimiento debido a su condición de hipertensa.
"Me voy a hacer la cara, pero me la voy a hacer allá por con los orientales", declaró Guevara con una sonrisa. Y añadió: "La cara me la van a limar así bien padre, así con un le voy a decir: 'Doctor, límeme todo lo que sea posible'. Pero ya después me voy a esperar porque ahora que soy hipertensa, entonces tengo que tener un control muy bien con mi presión para poderme hacer algo".
La influencer explicó que ya tenía contemplado este proceso quirúrgico, pero subrayó la importancia de priorizar su salud física y mental antes de cualquier intervención. Asimismo, aprovechó su aparición para compartir los resultados de una reciente liposucción, destacando cómo ha evolucionado su apariencia física.
Guevara también habló sobre la complicada recuperación que enfrentó tras sufrir una luxación de costillas, un episodio que afectó su rutina y bienestar. No obstante, aseguró que poco a poco ha logrado restablecerse y mantener un enfoque equilibrado hacia sus metas personales y estéticas.