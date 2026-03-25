Wendy Guevara revela planes para cirugía facial tras luxación de costillas

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La ex participante de 'La Casa de los Famosos', Wendy Guevara, anunció que se someterá a una cirugía estética en el rostro, aunque pospondrá el procedimiento por su condición de hipertensa; también habló sobre su reciente liposucción y complicada recuperación tras luxarse las costillas.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 25/03/2026 04:35 PM.
En Espectáculos y editada el 25/03/2026 04:16 PM.