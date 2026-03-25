Yolanda Ventura, ex Parchís, lamenta incidente de José Ángel Bichir: 'Fue un golpe para la familia'

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Yolanda Ventura, actriz y esposa de Odiseo Bichir, habló tras el accidente de José Ángel Bichir, a quien calificó como un 'golpe difícil para la familia'. Aclaró que el joven, quien cayó del tercer piso en la colonia Narvarte, atravesaba una crisis emocional, no un intento de suicidio, y se recupera en casa con el apoyo de sus seres queridos.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 25/03/2026 11:45 AM.
En Espectáculos y editada el 25/03/2026 10:00 AM.