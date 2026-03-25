Yolanda Ventura, ex Parchís, lamenta incidente de José Ángel Bichir: 'Fue un golpe para la familia'

A diez días del accidente en el que José Ángel Bichir cayó desde el tercer piso de un edificio en la colonia Narvarte Poniente, su madrastra, la actriz Yolanda Ventura, calificó el suceso como "un golpe difícil para la familia". En declaraciones exclusivas, Ventura destacó que el joven ya se encuentra fuera de peligro y se recupera en su domicilio, rodeado del apoyo incondicional de sus padres, su madre Pati, su padre Odiseo Bichir y ella misma.
El incidente ocurrió en la alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, cuando José Ángel, hijo del actor Odiseo Bichir, sufrió una crisis emocional que derivó en la caída. Una vecina lo auxilió de inmediato y activó los servicios de emergencia. Afortunadamente, los cables del edificio amortiguaron parte del impacto, lo que evitó lesiones de mayor gravedad. Su madre, Pati, calificó el desenlace como "un milagro de Dios".
Yolanda Ventura, conocida en su infancia como "la ficha amarilla" del grupo infantil Parchís, aclaró que el acto no fue un intento de autolesionarse. "Él no quería hacerse daño, él quería salir", expresó, subrayando que se trató de una crisis emocional y no de una decisión suicida. La familia ha insistido en evitar especulaciones y pide respeto y comprensión ante la situación.
Odiseo Bichir ha estado presente de forma constante, especialmente durante las noches, para brindar contención emocional a su hijo. Ventura resaltó la importancia del acompañamiento continuo y la unidad familiar en estos momentos, así como la necesidad de visibilizar y atender la salud mental con seriedad y empatía.
La actriz, radicada en México desde hace décadas, ha desarrollado una sólida carrera en telenovelas como "Corazón salvaje", "Amor de nadie", "El abuelo y yo" y "La sombra del pasado". En esta difícil circunstancia, ha asumido un rol fundamental como pilar afectivo, transmitiendo serenidad y firmeza ante la adversidad.
La familia Bichir reitera su agradecimiento por las muestras de apoyo y pide privacidad para continuar con el proceso de recuperación de José Ángel, quien, según confirmaron, avanza favorablemente bajo vigilancia médica y contención emocional constante.