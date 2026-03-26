Aaron Taylor-Johnson y Theo James, favoritos a James Bond

...

Los actores británicos Aaron Taylor-Johnson y Theo James, considerados entre los principales candidatos para encarnar al próximo agente 007, compartieron alfombra roja en el estreno londinense de la película 'Fuze', avivando los rumores sobre su posible participación en la franquicia de James Bond.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 26/03/2026 02:16 PM.
En Espectáculos y editada el 26/03/2026 01:44 PM.