Aaron Taylor-Johnson y Theo James, favoritos a James Bond

Dos de los nombres más fuertes en la lista para convertirse en el próximo James Bond volvieron a estar bajo los reflectores, no solo por su nueva cinta, sino por la intensa especulación que rodea al futuro del icónico espía británico.
Aaron Taylor-Johnson y Theo James, ambos actores británicos y firmes candidatos para asumir el codiciado rol de 007, coincidieron en la alfombra roja del estreno de Fuze en el Odeon West End de Londres, el jueves 26 de marzo de 2026. La película, que llegará a las salas del Reino Unido el 3 de abril, marca un nuevo proyecto conjunto para dos de las figuras más mencionadas en los círculos de casting para la séptima encarnación del agente secreto.
La ausencia de un sucesor oficial tras la renuncia de Daniel Craig en 2021 ha mantenido en vilo a los fanáticos de la saga. Cinco años después, el estudio aún no ha anunciado quién tomará el testigo, lo que ha alimentado el debate público y los pronósticos en medios y redes sociales.
Taylor-Johnson, conocido por su trabajo en Kick-Ass, Avengers: Age of Ultron y Mr. & Mrs. Smith, ha sido destacado por su carisma y físico atlético, cualidades que lo posicionan como un contendiente natural. Por su parte, Theo James, reconocido por su papel en la saga Divergente y en la serie The White Lotus, ha ganado terreno por su elegancia y presencia escénica, atributos clave para el personaje de Bond.
La coincidencia en el evento no pasó desapercibida para los observadores de Hollywood, quienes ven en esta aparición conjunta una posible estrategia mediática o, al menos, un guiño simbólico al futuro de la franquicia. Aunque ninguno de los dos hizo declaraciones directas sobre su interés en el papel durante el evento, su presencia conjunta aviva las especulaciones.
Los productores de la saga, liderados por Barbara Broccoli, han mantenido un hermetismo absoluto sobre el proceso de selección. No obstante, fuentes cercanas al estudio han indicado que se busca un actor británico con capacidad para combinar acción, sofisticación y un toque moderno que renueve la imagen del espía más famoso del cine.
Mientras la industria y los aficionados aguardan una confirmación oficial, la imagen de Taylor-Johnson y James en Londres podría quedar registrada como un momento clave en la transición de una era Bond a la siguiente.