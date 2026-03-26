Anne Hathaway exigió diversidad en el casting de modelos para 'El diablo viste a la moda 2'

Antes del inicio del rodaje de El diablo viste a la moda 2, Anne Hathaway tomó una determinación clave para garantizar una representación más saludable y realista en la industria de la moda dentro del filme: exigió que las modelos seleccionadas para las escenas de desfile no fueran “alarmantemente delgadas”. La revelación fue hecha por Meryl Streep en una entrevista con Harper’s Bazaar, quien elogió la iniciativa de su coestrella.
Streep, que retoma su icónico papel como Miranda Priestly, compartió que durante su participación en desfiles de la Semana de la Moda de Milán —parte de la promoción y ambientación del filme— quedó impactada por la extrema delgadez de muchas modelos. “Me llamó la atención lo hermosas y jóvenes que eran, pero alarmantemente delgadas. Pensé que eso ya se había abordado hace años. Annie también lo notó y se dirigió directamente a los productores”, afirmó.
La intervención de Hathaway, según Streep, fue fundamental para establecer un estándar más inclusivo y responsable en el casting de modelos para las escenas de desfile que recrean el mundo de la revista Runway. Este enfoque contrasta con la primera entrega, estrenada en 2006, cuando las marcas dudaban en colaborar con el proyecto. Para esta secuela, el respaldo de casas de moda de alto nivel fue significativo, incluso permitiendo el acceso a eventos exclusivos.
El rodaje, que tuvo lugar en Nueva York y Milán, enfrentó una intensa atención mediática. Streep reveló que la presencia constante de paparazzi y fanáticos obligó a implementar barreras policiales y control de multitudes. “Aunque éramos conscientes del impacto de la primera película hace dos décadas, ninguno de nosotros estaba preparado para la avalancha de atención”, comentó.
La trama de El diablo viste a la moda 2 sigue a Andy Sachs (Hathaway), ahora editora de secciones en Runway, quien debe colaborar nuevamente con Miranda Priestly para revitalizar la revista en un entorno mediático transformado. Emily Blunt regresa como Emily, y Stanley Tucci como Nigel, mientras que David Frankel, director de la cinta, destacó el papel central de Hathaway: “Lleva el peso de la película. Tuvo que presentarse día tras día con constancia, entusiasmo y dedicación”.
Frankel también subrayó que la historia refleja los cambios en el periodismo y la moda en los últimos 20 años. “Es una película sobre una mujer de cuarenta y tantos años, sobre cómo aceptar el mundo tal como es, no el mundo que uno desearía que existiera”, señaló.
El diablo viste a la moda 2 se estrenará en cines el 1 de mayo bajo el sello de 20th Century Studios y Disney, combinando comedia y drama en un retrato actualizado del universo de la moda.