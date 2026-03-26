Anne Hathaway exigió diversidad en el casting de modelos para 'El diablo viste a la moda 2'

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Antes de iniciar las grabaciones de la secuela, Anne Hathaway solicitó a los productores que las modelos del filme no fueran 'alarmantemente delgadas', una decisión respaldada por Meryl Streep, quien destacó la postura ética de su coestrella durante el rodaje en Milán.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 26/03/2026 09:35 AM.
En Espectáculos y editada el 26/03/2026 08:59 AM.