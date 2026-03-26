Antonio Banderas revela por qué dejó jet privado y mansiones para vivir como 'José Hollywood'

Nueve años después de sufrir un infarto casi mortal, Antonio Banderas ha revelado los motivos detrás de su radical cambio de vida: dejar atrás el lujo de Hollywood para regresar a sus raíces en Málaga, donde hoy vive en un departamento en el centro de la ciudad y se ha convertido en una figura querida por la comunidad bajo el apodo de 'José Hollywood'.
En 2017, a los 58 años, el actor fue hospitalizado de emergencia tras experimentar fuertes dolores en el pecho mientras hacía ejercicio. Aquel episodio, que derivó en un infarto, fue lo que él califica como 'una advertencia muy seria'. Desde entonces, Banderas, hoy de 65 años, transformó por completo su estilo de vida: dejó de fumar, vendió su mansión en Surrey, Reino Unido, su residencia en Estados Unidos y su jet privado.
El cambio no fue solo físico, sino también profesional y emocional. 'Enfrentado a la muerte, tuve que mirar hacia atrás y darme cuenta de que, en realidad, soy un actor de teatro', confesó a The Times. Aunque su carrera en Hollywood ha recaudado más de 77 mil millones de dólares en taquilla, Banderas ha reducido su participación en cine para dedicarse a su verdadera pasión: el teatro.
En Málaga fundó el Teatro del Soho, un espacio sin fines de lucro que opera con patrocinios corporativos y con una aportación anual de 200.000 euros de su propio bolsillo. Aunque acepta ocasionales papeles en Hollywood, estos ingresos ayudan a sostener su vida más sencilla. 'He perdido dinero en esto, es un vicio al que soy adicto', admitió con una sonrisa.
El teatro, ubicado en lo que antes era un cine en mal estado y lleno de amianto, fue reconstruido por completo por Banderas, quien invirtió tiempo y recursos para convertirlo en un centro cultural vibrante. 'Quería hacer musicales en España cuando aquí no había ninguno', recordó, haciendo alusión a su éxito en Broadway en 2003 con Nine, por el que ganó un premio Tony.
Además de su labor artística, Banderas disfruta de su vida personal junto a su pareja, Nicole Kimpel, de 43 años. El actor también se mostró profundamente emocionado al recordar la boda de su hija Stella, de 29 años, con Alex Gruszynski en octubre del año pasado en el monasterio de Retuerta Le Domaine, en Valladolid. 'Ver a mi hija vestida de novia será uno de los momentos más hermosos de mi vida', dijo entonces a la revista Hola.
Orgulloso de que su hija, criada en Los Ángeles, eligiera España para su boda, Banderas destacó: 'Ella es muy andaluza, muy de Málaga. Esta es su forma de reconectar con sus raíces'. Stella, por su parte, expresó sentirse 'muy afortunada' de haber celebrado su matrimonio en el país de su nacimiento.
Hoy, lejos del esplendor de Hollywood, Antonio Banderas asegura: 'Nunca he sido tan feliz'.