Antonio Banderas revela por qué dejó jet privado y mansiones para vivir como 'José Hollywood'

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Tras un infarto casi mortal en 2017, Antonio Banderas abandonó su estilo de vida en Hollywood, vendió sus propiedades y su jet privado, y regresó a Málaga, donde ahora vive una vida sencilla, dirige un teatro sin fines de lucro y se ha ganado el cariño de sus vecinos como 'José Hollywood'.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 26/03/2026 11:43 AM.
En Espectáculos y editada el 26/03/2026 09:11 AM.