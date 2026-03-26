Ben Affleck disfruta de una salida teatral en Broadway con su hijo Fin

Ben Affleck compartió un momento íntimo con su hijo Fin, de 17 años, durante una visita a Midtown Manhattan el miércoles, donde asistieron a la función del espectáculo en solitario Every Brilliant Thing, protagonizado por Daniel Radcliffe en el Hudson Theatre.
El ganador de dos premios Oscar, de 53 años, lucía relajado y de buen ánimo mientras disfrutaba de la obra escrita y dirigida por Duncan Macmillan, que explora temas de salud mental a través de una lista de pequeñas alegrías de la vida, con participación activa del público.
Fin, anteriormente conocido como Seraphina Rose, ha sido reconocido públicamente como no binario desde la ceremonia de homenaje a su abuelo en 2024. Vistió una chaqueta negra, una larga bufanda amarilla con estampado de perros, jeans holgados y tenis grises. Affleck, por su parte, optó por un estilo informal elegante: un abrigo negro, camisa blanca desabrochada sobre jeans ajustados y botas marrones, y accedió amablemente a tomarse una foto con un fan.
El actor, padre también de Violet, de 20 años, estudiante en la Universidad de Yale, y de Samuel, de 14, mantiene una relación cercana con sus hijos tras su divorcio de Jennifer Garner en 2018. Curiosamente, su exesposa Jennifer Lopez, con quien finalizó su matrimonio en febrero de 2026 tras poco más de dos años, también es madre de un hijo no binario: Emme Maribel Muñiz, quien ha utilizado pronombres neutros desde 2022. Fin y Emme convivieron como hermanastros durante cinco años.
El fin de semana pasado, una grabación difundida por DeuxMoi mostró a Lopez reaccionando con incomodidad cuando un fan mencionó el nombre 'Ben' durante su residencia All Night Live en Las Vegas, lo que avivó especulaciones sobre su relación post-matrimonial.
En el ámbito profesional, Affleck ha tenido recientes éxitos empresariales. Hace dos semanas, Netflix adquirió InterPositive, su startup de inteligencia artificial fundada en 2022, en un acuerdo que podría reportarle hasta 600 millones de dólares, según informó Bloomberg, dependiendo del cumplimiento de ciertos objetivos. Affleck, quien también cofunda el estudio independiente The Artists Equity junto a Matt Damon y Gerry Cardinale, ha diversificado su carrera más allá del cine.
Recientemente, su productora Kiss of the Spider Woman fue confirmada para desarrollar un drama cómico oscuro bajo la dirección de Tom McCarthy para Sony, según reportó Deadline el mes pasado.