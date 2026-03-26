Chaka Khan cumple 73 años y recibe homenaje de leyendas como Patti LaBelle y Gladys Knight

La legendaria cantante Chaka Khan cumplió 73 años este lunes, recibiendo cálidos mensajes de colegas y admiradores en todo el mundo, mientras continúa promocionando su biopic musical en el Reino Unido y reflexiona abiertamente sobre su posible retiro tras más de cinco décadas dominando la escena del funk, el soul y el R&B.
En entrevista reciente con Harper's Bazaar UK, Khan afirmó: 'Me matarán antes de dejarme dejar de cantar'. A pesar de los desafíos personales y físicos, la ganadora de 11 Grammy aseguró: 'Sé que esto es lo que soy, lo que Dios me puso aquí a hacer, y lo haré hasta que se acabe'.
Nacida como Yvette Marie Stevens en Chicago, Khan expresó su asombro ante su propio legado: 'A veces no puedo creer que sea yo. Sigo emocionada con lo que hago. Cuando sabes que hay gente esperando oírte cantar, es algo especial'.
Entre los mensajes de cumpleaños destacaron los de Cyndi Lauper, quien compartió emojis de pastel y globos; la actriz nominada al Oscar Taraji P. Henson, quien añadió una corona y corazones; y las leyendas Gladys Knight, quien escribió: '¡Feliz cumpleaños, hermana!', y Patti LaBelle, que le deseó un '¡feliz cumpleaños bendecido!'. La cuenta oficial de Roberta Flack también se sumó con un saludo público.
Khan, quien cuenta con 4.9 millones de seguidores en redes sociales y 6.8 millones de oyentes mensuales en Spotify, ha vendido 3.5 millones de discos con Rufus y 70 millones como solista. Actualmente promueve I'm Every Woman: The Chaka Khan Musical, una obra biográfica dirigida por Racky Plews que recorre el Reino Unido y llegará al Teatro Belgrade en Coventry del 1 al 4 de abril.
Respecto a su apariencia, Khan reafirmó su postura contra la cirugía estética en el podcast Table Manners: 'Nunca me he operado, nunca me he estirado ni estirado nada. Lo que hago es engrasar la cara. Hay que aceitarla antes de dormir. Puedes usar desde aceite de bebé hasta una crema con cuerpo. Simplemente pon eso y a dormir'.
La artista, ahora bisabuela, ha sido abierta sobre sus batallas contra la adicción al alcohol, medicamentos recetados, heroína y cocaína. 'Hubo momentos en que pensé: ¿sobreviviré? ¿Voy a salir de esto?', confesó a Harper's. 'Pasé por todo eso, así que simplemente estoy agradecida de haberlo logrado'.
Khan eligió personalmente a la cantante Alexandra Burke para interpretarla en el musical, destacando su capacidad de 'soltarse y ser libre'. 'Le dije: “Libérate, cariño. Relájate, abre la boca y canta”. Y lo hizo exactamente así'.
Su gira continúa en mayo, con una presentación programada en el Smoothie King Center de Nueva Orleans el 7 de mayo, marcando un nuevo capítulo en una carrera que ha trascendido generaciones.