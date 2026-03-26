Chaka Khan cumple 73 años y recibe homenaje de leyendas como Patti LaBelle y Gladys Knight

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La 'Reina del Funk', Chaka Khan, celebra su 73 cumpleaños rodeada de reconocimientos de figuras como Cyndi Lauper, Patti LaBelle y Gladys Knight, mientras reflexiona sobre su legado, su salud, su rechazo a la cirugía estética y su inminente retiro tras cinco décadas de carrera musical.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 26/03/2026 01:20 PM.
En Espectáculos y editada el 26/03/2026 12:46 PM.