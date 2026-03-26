Concursante de Miss Grand Tailandia pierde dentadura en plena pasarela y reacciona con entereza

Durante la pasarela preliminar de Miss Grand Tailandia, el certamen que selecciona a la representante del país para la competencia internacional, Kamolwan Chanago, representante de Pathum Thani, vivió un incómodo momento que rápidamente se convirtió en tendencia en redes sociales: perdió su dentadura postiza mientras se presentaba en el escenario.
El incidente ocurrió justo cuando la concursante mencionaba la ciudad que representa. Al moverse frente al público, su prótesis dental se desprendió, lo que generó un instante de tensión. Sin embargo, con notable entereza, Kamolwan se volvió discretamente, reacomodó la dentadura y continuó su caminata como si nada hubiera sucedido.
El video del momento se difundió rápidamente en plataformas como X (antes Twitter) y TikTok, donde las reacciones fueron encontradas. Mientras muchos internautas aplaudieron su compostura y valentía ante un error inesperado, otros no dudaron en burlarse del incidente.
La periodista de espectáculos Flor Rubio también se pronunció al respecto, destacando la fortaleza de la concursante: "Mostró una dignidad admirable. No se dejó vencer por el nerviosismo ni por el ridículo que muchos quieren imponerle", escribió en sus redes sociales.
El caso revive el debate sobre la presión a la que se someten las participantes en certámenes de belleza, donde cada detalle es escrutado. En días recientes, la modelo mexicana Fatima Bosch, quien participó en Miss Universo 2025 en Tailandia, compartió sus experiencias de humillación durante el evento, especialmente por comer en público, lo que generó empatía en redes y una crítica al trato que reciben muchas mujeres en estos espacios.
A pesar del percance, Kamolwan Chanago sigue activa en la competencia, y su actitud ha ganado reconocimiento más allá de la estética, convirtiéndola en un símbolo de resiliencia para muchos seguidores del certamen.