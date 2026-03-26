Concursante de Miss Grand Tailandia pierde dentadura en plena pasarela y reacciona con entereza

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Kamolwan Chanago, representante de Pathum Thani en Miss Grand Tailandia, se volvió viral tras perder su dentadura durante su presentación en la pasarela. Con calma, la concursante la reacomodó y continuó su participación, generando reacciones divididas en redes sociales.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 26/03/2026 05:30 PM.
En Espectáculos y editada el 26/03/2026 04:26 PM.