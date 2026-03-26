Cynthia Klitbo denuncia haber sido ultrajada durante mastografía y papanicolaou

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La actriz Cynthia Klitbo reveló en redes sociales que se sintió profundamente incómoda y vulnerada durante estudios médicos en laboratorios Lapi, al no ser consultada sobre la presencia de dos aprendices observando los procedimientos. Calificó la experiencia como una violación a su intimidad.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 26/03/2026 10:03 AM.
En Espectáculos y editada el 26/03/2026 09:16 AM.