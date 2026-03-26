Cynthia Klitbo denuncia haber sido ultrajada durante mastografía y papanicolaou

Cynthia Klitbo ha denunciado públicamente una situación que calificó como "ultraje" tras acudir a realizarse estudios médicos de rutina en laboratorios Lapi. A través de sus historias de Instagram, la reconocida actriz mexicana relató que fue sometida a una mastografía y un papanicolaou con la presencia de dos personas adicionales —identificadas como aprendices— sin que previamente se le informara o solicitara su consentimiento.
"Oigan, pues les quiero hacer un comentario. Fíjense que me acabo de ir a hacer estos estúpidos análisis que odio... y entonces resulta que me meten a dos personas tanto en los de sangre como en los de papanicolaou, no importa que sean dos mujeres", expresó Klitbo, visiblemente afectada.
La intérprete cuestionó la falta de protocolo ético al exponer su cuerpo en procedimientos íntimos sin autorización. "Yo entiendo que hay gente nueva que quiere ver, pero deberían preguntar. De por sí como mujer uno se siente expuesta con una cosa que se llama pato metida allá adentro, y que te estén sacando pedazos de ti", detalló, subrayando su sensación de indefensión.
Klitbo afirmó sentirse "ultrajada" y hasta "violada" emocionalmente. "Quiero saber si estoy mal o me regreso. En este momento tengo ganas de llorar... en ningún momento me preguntaron si quería ser un conejillo de indias. Y en ese sentido sí soy súper mamona", agregó, dirigiéndose a sus más de 850 mil seguidores.
Este episodio ocurre meses después de que la actriz revelara su diagnóstico de enfermedad de Hashimoto, una condición autoinmune que afecta la tiroides y que ya la obligó a realizar cambios drásticos en su alimentación, ejercicio y bienestar emocional. "Tengo estómago permeable, adiós el sushi, adiós germinados, adiós harinas", había compartido en febrero de 2026, destacando la transformación física y emocional que ha enfrentado.
A pesar de las mejoras en su salud —como piel más clara y figura esbelta—, Klitbo aseguró que el proceso incluyó un periodo de depresión inicial. Ahora, su denuncia busca concienciar sobre la importancia del respeto a la intimidad y el consentimiento informado en espacios médicos, especialmente en procedimientos ginecológicos.
Hasta el momento, laboratorios Lapi no ha emitido una postura oficial ante los señalamientos. La historia de Klitbo ha generado una ola de respaldo entre sus seguidores y activistas de derechos reproductivos, quienes exigen protocolos más estrictos en la atención médica femenina.