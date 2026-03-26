Elton John celebra su 79 cumpleaños con sorpresa de Taron Egerton y homenaje a David Furnish

Elton John celebró su 79 cumpleaños con una emotiva reunión junto al actor Taron Egerton, quien lo interpretó en la exitosa biopic 'Rocketman' (2019), en un almuerzo organizado por su esposo, David Furnish, a quien el músico calificó como el artífice de una "brillante sorpresa".
En una publicación en redes sociales, el ícono musical compartió una fotografía sonriente junto a Egerton, de 36 años, acompañada del mensaje: "Rocket Man squared. Una sorpresa brillante tenerlo con nosotros en el almuerzo. Gracias @davidfurnish por hacer que hoy y cada día se sienta especial, y a todos ustedes por el amor, los mensajes y el apoyo".
Los fanáticos respondieron masivamente con mensajes de cariño y admiración. Entre los comentarios destacaron: "Verdaderamente el mejor. Gracias por ser la banda sonora hermosa de toda mi vida" y "¡Feliz cumpleaños, Elton! Mi regalo es mi amor y es todo para ti".
La amistad entre John y Egerton se ha mantenido sólida desde el estreno de 'Rocketman', película por la cual el actor ganó un Globo de Oro por su interpretación y canto en pantalla. Aunque recientes informes indican que Egerton está soltero tras aparecer en la app de citas Raya, su vínculo con el cantante sigue siendo cercano.
En paralelo, David Furnish ofreció recientemente una actualización sobre la salud de Elton, quien en 2024 sufrió una grave infección ocular que le dejó ciego del ojo derecho y con visión limitada en el izquierdo. En entrevista con Variety, Furnish afirmó: "Está bien. Está luchando, sigue adelante. Le encanta estar en casa con nuestros hijos".
Elton, quien concluyó su última gira mundial en 2024, ha sido abierto sobre los desafíos físicos que enfrenta. En noviembre de 2025, reveló que el último año y medio había sido "devastador" por su pérdida visual, pero mantuvo un mensaje de esperanza: "No debes perder la esperanza, debes ser estoico, fuerte y seguir intentando abrir puertas".
Padre de Zachary, de 15 años, y Elijah, de 13, el cantante ha priorizado la vida familiar tras retirarse de los escenarios. "Amamos ser padres, amamos nuestra familia y estar juntos. Eso lo es todo para nosotros", concluyó Furnish.