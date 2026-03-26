Elton John celebra su 79 cumpleaños con sorpresa de Taron Egerton y homenaje a David Furnish

...

Elton John celebró su 79 cumpleaños con una reunión íntima con Taron Egerton, protagonista de 'Rocketman', en una velada organizada por su esposo David Furnish, a quien agradeció públicamente. El cantante, quien enfrenta limitaciones visuales tras una infección ocular, destacó la fortaleza de su familia y mantuvo un mensaje de esperanza.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 26/03/2026 09:01 AM.
En Espectáculos y editada el 26/03/2026 08:46 AM.