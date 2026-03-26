Los Fabulosos Cadillacs encienden el Auditorio Telmex con una noche de éxitos y nostalgia

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La legendaria banda argentina Los Fabulosos Cadillacs ofreció un contundente concierto en el Auditorio Telmex de Guadalajara, donde desplegó más de 30 años de trayectoria con un repertorio lleno de éxitos, energía y conexión con el público, demostrando que siguen vigentes y poderosos sobre el escenario.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 26/03/2026 11:35 AM.
En Espectáculos y editada el 26/03/2026 11:08 AM.