Los Fabulosos Cadillacs encienden el Auditorio Telmex con una noche de éxitos y nostalgia

Guadalajara vivió una noche inolvidable con la presentación de Los Fabulosos Cadillacs en el Auditorio Telmex, donde miles de seguidores se congregaron para disfrutar de un espectáculo que combinó nostalgia, ritmo, irreverencia y baile. La banda argentina, con más de tres décadas de historia, regresó a tierras tapatías para reafirmar su vigencia y entregar un show de alto voltaje que dejó al público con la emoción a flor de piel.
Desde horas antes del concierto, los alrededores del recinto se llenaron de fans ansiosos por ver a la agrupación. A pesar de la polémica generada por la prohibición —y posterior retractación— de camisas alusivas a equipos de fútbol, muchos asistentes llegaron con sus jerseys, demostrando su pasión tanto por el deporte como por la música.
El espectáculo comenzó con puntualidad. Las luces de colores anunciaron la llegada de Vicentico, quien, aunque apareció con un bastón —más como accesorio que por necesidad—, se apoderó del escenario con la misma fuerza y carisma que lo han caracterizado. Junto a sus compañeros, demostró que, aunque los años pasan, el fuego por hacer música sigue intacto.
El setlist arrancó con potencia: "Manuel Santillán, el León", "Mi Novia Se Cayó en un Pozo Ciego" y "Demasiada Presión" encendieron al público desde los primeros minutos. Con escenografía sencilla, luces dinámicas, pantallas y músicos de apoyo, la banda desplegó su poderío escénico y musical, transitando con maestría entre ska, reggae, cumbia, salsa y rock.
La avalancha de éxitos continuó con "Carmela", "Calaveras y Diablitos" y "Siguiendo la Luna", temas que fueron coreados a todo pulmón por el público. Luego, la energía se elevó con "Carnaval Toda La Vida", "El Satánico Dr. Cadillac", "Mal Bicho" y "Matador", canciones que marcaron generaciones y que confirmaron el estatus de íconos de la banda.
El cierre fue emotivo y contundente. "Vasos Vacíos" y "Yo No Me Sentaría en Tu Mesa" coronaron una velada que no solo celebró el pasado, sino que proyectó la vigencia de Los Fabulosos Cadillacs. Con cada acorde, la banda dejó claro que, tras más de 30 años, siguen siendo tan fabulosos como siempre.