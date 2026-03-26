Fans exigen disculpas tras comentario xenófobo sobre BTS en el programa de Jimmy Fallon

...

La aparición de BTS en 'The Tonight Show Starring Jimmy Fallon' generó polémica tras un comentario del staff que cuestionó si alguno de los miembros era norcoreano. El hecho fue señalado como ofensivo y racista por los fans, quienes exigieron disculpas públicas y reavivaron el debate sobre el trato a artistas asiáticos en medios occidentales.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 26/03/2026 12:03 PM.
En Espectáculos y editada el 26/03/2026 11:38 AM.