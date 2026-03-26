Fans exigen disculpas tras comentario xenófobo sobre BTS en el programa de Jimmy Fallon

La reciente presentación de BTS en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, celebrada como su regreso triunfal a la televisión estadounidense tras varios años, se vio ensombrecida por una fuerte polémica tras un comentario considerado xenófobo por miles de seguidores en redes sociales.
El incidente ocurrió durante la grabación del programa, cuando un miembro del equipo de producción —identificado posteriormente como el comediante Seth Herzog— lanzó una pregunta entre risas: “¿Cuál de ellos es norcoreano?”. Esta frase desató una ola de indignación inmediata entre los fans del grupo, conocidos como ARMY, quienes calificaron el comentario como irrespetuoso, ignorante y profundamente ofensivo.
Para la comunidad global de BTS, el comentario no solo evidenció una grave desinformación cultural, sino que también reflejó estereotipos persistentes hacia las personas asiáticas en los medios occidentales. Corea del Sur y Corea del Norte son países con realidades políticas, históricas y sociales completamente distintas, separados por décadas de conflicto. Reducir la identidad de los integrantes del grupo surcoreano a una broma sobre nacionalidad norcoreana fue percibido como una minimización de su origen y una muestra de racismo velado.
En cuestión de horas, el hashtag #ApologyToBTS se volvió tendencia mundial en redes sociales. Miles de usuarios expresaron su decepción, especialmente porque el programa de Fallon había sido tradicionalmente un espacio acogedor para el grupo. “Jimmy Fallon era nuestro refugio seguro”, escribió una fan. “Hoy sentimos que nos traicionaron”.
Las críticas no se limitaron al comentario aislado, sino que abrieron un debate más amplio sobre el racismo sistémico en la industria del entretenimiento estadounidense. Varios usuarios recordaron casos anteriores en los que artistas asiáticos han sido objeto de bromas similares bajo el pretexto del humor, lo que normaliza actitudes discriminatorias.
Ante la presión pública, tanto el programa como Seth Herzog emitieron disculpas. TMZ reportó que Herzog se retractó personalmente con los miembros del grupo y que la producción del show inició una revisión interna del incidente. No obstante, muchos fans consideran que las disculpas no bastan y exigen cambios estructurales para evitar que este tipo de situaciones se repitan.
BTS, reconocido como uno de los grupos musicales más influyentes del mundo, ha sido pionero en abrir espacios para artistas asiáticos en la escena global. Este incidente, sin embargo, revela que, pese a su éxito internacional, aún enfrentan barreras culturales y prejuicios arraigados en los medios occidentales.
El caso sigue generando repercusiones, mientras la comunidad ARMY mantiene su llamado a la responsabilidad mediática y al respeto hacia la diversidad cultural en la industria del espectáculo.