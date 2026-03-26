Guardia de seguridad habla tras polémica con Chappell Roan, que hizo llorar a su hija de Jude Law

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Pascal Duvier, el guardia de seguridad al centro del incidente en un hotel de São Paulo que involucró a la hija de Jude Law, Ada Law, rompió su silencio y asumió responsabilidad por sus acciones, aclarando que no actuó bajo órdenes de la cantante Chappell Roan ni de su equipo de seguridad personal.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 26/03/2026 11:15 AM.
En Espectáculos y editada el 26/03/2026 09:03 AM.