Gustavo Adolfo Infante denuncia presunto fraude en 'Ring Royale 2026'

...

El periodista Gustavo Adolfo Infante acusó a Poncho de Nigris de orquestar un fraude en el evento de boxeo amateur 'Ring Royale 2026', asegurando que posee correos, grabaciones y testimonios. Advirtió sobre posibles demandas legales y reveló que profundizará el caso en su programa 'De Primera Mano'.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 26/03/2026 09:15 AM.
En Espectáculos y editada el 26/03/2026 08:57 AM.