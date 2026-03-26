Gustavo Adolfo Infante denuncia presunto fraude en 'Ring Royale 2026'

El periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante denunció este miércoles 25 de marzo un presunto fraude en Ring Royale 2026, el evento de boxeo amateur entre celebridades organizado por Poncho de Nigris y llevado a cabo el pasado 15 de marzo en la Arena Monterrey.
Durante la transmisión en vivo del programa Sale el Sol, Infante afirmó contar con evidencia contundente del supuesto montaje, incluyendo correos electrónicos, llamadas telefónicas, grabaciones y el testimonio de uno de los participantes. Aunque no reveló detalles específicos durante su aparición, adelantó que desglosará toda la información en su próximo programa, De Primera Mano.
"Yo creo que viene un problema muy fuerte, creo que se les va a caer el teatrito y creo que vienen muchas demandas", sentenció Infante, sugiriendo que las implicaciones podrían tener consecuencias legales para los involucrados, especialmente para De Nigris.
En medio del escándalo, Infante también dirigió un mensaje al youtuber Adrián Marcelo, quien fue retado públicamente por Poncho de Nigris para enfrentarlo en Ring Royale 2027. El periodista lo instó a aceptar el reto, asegurando que "es un fraude, súbete, como sea no te van a pegar, no te van a lastimar".
La polémica escaló tras la respuesta de De Nigris en redes sociales, donde calificó las acusaciones como una estrategia de Infante para obtener audiencia: "solo busca pelear por vistas". Este intercambio generó una fuerte tensión entre ambos comunicadores, marcando un nuevo capítulo en la disputa mediática.