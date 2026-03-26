Hailey Bieber asiste sola a servicio religioso en Beverly Hills luciendo estilismo negro impecable

Hailey Bieber acudió sola al servicio semanal de Churchome en el Teatro Saban, Beverly Hills, el miércoles por la noche, en una visita que marca su regreso a la congregación tras más de un año de ausencia pública en el recinto. La fundadora de Rhode Skincare, de 29 años, llegó en una camioneta Mercedes G-Wagon blanca acompañada por su equipo y un guardaespaldas, luciendo un estiloso atuendo completamente negro.
El look incluyó una blusa halter de textura acolchada, pantalones acampanados, loafers de cuero, gafas de diseñador y su habitual peinado recogido en un moño pulido. Sonriente y relajada, Hailey saludó a fotógrafos y feligreses antes de ingresar al templo, sede habitual de Churchome, una megairglésia liderada por el pastor Judah Smith y frecuentada por celebridades.
Tanto Hailey como Justin Bieber, con quien contrajo matrimonio en 2018, han sido abiertos sobre su fe cristiana, a la que atribuyen la fortaleza de su relación tras un primer año matrimonial difícil. "Es en lo que creemos. Si no tuviéramos eso, ni siquiera estaríamos aquí. Ni siquiera seguiríamos juntos", declaró Hailey en una entrevista de 2021.
Sin embargo, fuentes cercanas han señalado en el pasado que Hailey ha mostrado cierto distanciamiento de Churchome, especialmente tras el nacimiento de su hijo Jack, de un año. Se dice que el ser madre la ha llevado a replantearse aspectos de su vida espiritual. Aun así, su actitud durante la misa fue positiva, lo que sugiere una posible reafirmación de su compromiso religioso.
La aparición de Hailey ocurre un día después de que fuera vista en el exclusivo restaurante Funke, ataviada con un vestido negro ajustado, en un contexto más social y glamoroso. Este contraste resalta su equilibrio entre vida pública y devoción personal.
Mientras tanto, Justin Bieber no asistió al servicio. Su última aparición en Churchome data de octubre de 2025. El cantante ha estado en el ojo del huracán tras un supuesto altercado con Usher en la fiesta posterior a los Oscar organizada por Jay-Z y Beyoncé en el Chateau Marmont. Aunque algunos medios reportaron un intercambio físico, otras fuentes niegan que la discusión llegara a mayores, manteniéndose la versión oficial en el aire.
El vínculo entre Bieber y Usher fue clave en sus inicios: descubierto por Scooter Braun a los 13 años, Bieber fue mentorizado por Usher, quien lo acogió en Atlanta durante sus primeros pasos en la música. La relación entre ambos pareció desvanecerse con los años, al igual que la de Bieber con Braun, tras una disputa financiera que culminó en 2025 con un acuerdo millonario por la cancelación de la gira Justice.
Hailey y Justin fueron vistos recientemente juntos en el Fanatics Flag Football Classic en Los Ángeles, donde compartieron momentos de afecto en una caja VIP junto a amigos y celebridades como Kendall Jenner, Michael B. Jordan y Sofia Vergara. La pareja, a pesar de los rumores, ha mostrado una imagen de unidad en sus apariciones públicas recientes.