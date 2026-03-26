Hailey Bieber asiste sola a servicio religioso en Beverly Hills luciendo estilismo negro impecable

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Hailey Bieber fue vista asistiendo al servicio de Churchome en Beverly Hills sin la compañía de su esposo, Justin Bieber. La empresaria de 29 años, devota cristiana, lució un atuendo negro elegante y mostró buen ánimo al llegar al recinto. Esta es su primera aparición en la iglesia desde marzo de 2025, en medio de rumores sobre su creciente reflexión espiritual tras el nacimiento de su hijo.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 26/03/2026 09:50 AM.
En Espectáculos y editada el 26/03/2026 08:50 AM.