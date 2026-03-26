Heather Graham revela por qué lleva 30 años sin hablar con su padre, agente del FBI

...

La actriz Heather Graham, de 56 años, detalla en una entrevista las razones de su prolongada separación con sus padres, atribuyéndola a un entorno familiar dominante y abusivo durante su infancia, liderado por su padre, agente del FBI.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 26/03/2026 09:32 AM.
En Espectáculos y editada el 26/03/2026 08:48 AM.