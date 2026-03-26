Heather Graham revela por qué lleva 30 años sin hablar con su padre, agente del FBI

La actriz estadounidense Heather Graham, conocida por su papel en Boogie Nights, ha revelado los motivos por los que lleva más de 30 años distanciada de sus padres, en una conmovedora entrevista con UsWeekly. Con 56 años, la estrella asegura que su infancia estuvo marcada por un ambiente familiar opresivo, especialmente por parte de su padre, agente especial del FBI, a quien describe como dominante y controlador.
"Crecí con un padre muy dominante y veía a mi madre como sumisa", confesó Graham. "En esta industria pude ganar mi independencia, porque ganar dinero me permitió salir de casa. Mi padre decía: 'Mientras estés bajo mi techo, harás lo que yo diga'. Así que pensé: 'Voy a ganar mi propio dinero y vivir bajo mi propio techo'".
Graham, quien debutó en el cine a los 17 años con License to Drive, se mudó de casa a los 18. Desde los 25 años, no ha vuelto a hablar con ninguno de sus padres. Aunque reconoce que su madre, maestra de escuela, apoyaba en parte sus aspiraciones artísticas, critica que no la protegiera de las actitudes de su padre.
"Mi padre decía que la industria del entretenimiento era malvada, que Hollywood me robaría el alma si actuaba en algo con contenido sexual", recordó. "Pero pertenecían a una generación que no creía en la terapia ni en hablar de temas personales. Nunca sentí que pudiera abrirme con ellos".
La actriz, cuya hermana Aimee Graham también trabaja en el cine y mantiene relación con sus padres, afirma que no desea reanudar el contacto con su padre a menos que este asuma responsabilidad y se disculpe. "No estoy interesada en tener una relación con él a menos que pida perdón y asuma sus errores", indicó. "Tengo personas a mi alrededor que me aman mucho más, y prefiero ir donde hay amor".
Hoy, Graham encuentra apoyo en su círculo cercano de amigos y en su pareja, el director italiano Michele Civetta. "Mis amigos están orgullosos de mí, y yo también lo estoy de mí misma", concluyó. Su nueva película, They Will Kill You, llegará a cines este año.