Hijo de Diddy y su pareja sufren intento de invasión a su residencia en Los Ángeles

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Christian 'King' Combs, hijo del rapero Diddy, y su pareja Raven Tracy fueron blanco de un intento de robo en su mansión de Los Ángeles, según informes policiales. El incidente ocurrió en la madrugada del jueves en Porter Ranch, aunque ambos se encontraban fuera del domicilio al momento del suceso.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 26/03/2026 09:45 AM.
En Espectáculos y editada el 26/03/2026 09:26 AM.