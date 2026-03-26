Hijo de Diddy y su pareja sufren intento de invasión a su residencia en Los Ángeles

Christian 'King' Combs, hijo del reconocido productor musical Sean 'Diddy' Combs, y su pareja Raven Tracy, influyente digital de 32 años, sufrieron un intento de invasión a su residencia en Los Ángeles en la madrugada del jueves 26 de marzo de 2026. El hecho tuvo lugar en su mansión ubicada en el exclusivo fraccionamiento de Porter Ranch, según confirmaron fuentes policiales a medios estadounidenses.
Alrededor de las 12:45 a.m., un empleado de la propiedad alertó a las autoridades sobre un intento de allanamiento, lo que activó una respuesta inmediata del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD). Los oficiales acudieron bajo el protocolo de 'burglary hot prowl', es decir, cuando se sospecha que un intruso intenta ingresar mientras hay personas dentro del inmueble.
Imágenes de vigilancia y videos compartidos por medios locales muestran a oficiales rodeando la propiedad mientras realizaban un operativo de revisión. Se reportó que los delincuentes intentaron forzar la puerta trasera de la vivienda, sin lograr ingresar. Afortunadamente, ni Combs ni Tracy se encontraban en el lugar durante el incidente, no se registraron disparos ni heridos, y hasta el momento la policía no ha detenido a ningún sospechoso ni revelado el número de personas involucradas.
Los registros de propiedad indican que Raven Tracy es la propietaria oficial de la mansión, la cual adquirieron juntos en 2024. En una publicación de Instagram de agosto de ese año, Tracy escribió: 'Acabamos de mudarnos a nuestra primera casa juntos'.
Este suceso se suma a una ola reciente de intentos de robo contra celebridades en la zona de Los Ángeles, incluyendo el reciente allanamiento a la residencia de la diseñadora de modas y estrella de reality Rachel Zoe, mientras se encontraba fuera de la ciudad.
Las autoridades continúan con las investigaciones, mientras que el caso reaviva preocupaciones sobre la seguridad de figuras públicas en áreas residenciales de alto perfil.