Jaclyn Smith revelará secretos de Farrah Fawcett y los años 70 en su primera autobiografía

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La actriz y empresaria Jaclyn Smith, ícono de la serie 'Ángeles de Charlie', lanzará en septiembre de 2026 su primera autobiografía titulada 'Conocí a un tipo llamado Charlie', donde compartirá detalles inéditos sobre su carrera, sus compañeras de reparto —incluyendo a Farrah Fawcett— y el impacto cultural del fenómeno televisivo. Además, Smith se reunirá con Kate Jackson y Cheryl Ladd en un evento especial por el 50.º aniversario de la serie.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 26/03/2026 01:10 PM.
En Espectáculos y editada el 26/03/2026 12:44 PM.