Jaclyn Smith revelará secretos de Farrah Fawcett y los años 70 en su primera autobiografía

A sus 80 años, Jaclyn Smith, figura emblemática de la televisión estadounidense, se dispone a desvelar los capítulos más íntimos de su vida en su primera autobiografía, Conocí a un tipo llamado Charlie, que llegará a las librerías el 8 de septiembre de 2026 de la mano de Gallery Books.
El libro, descrito como "íntimo, honesto y sencillo", centrará gran parte de su narrativa en los años dorados de Ángeles de Charlie, serie que marcó un antes y un después en la representación femenina en la pantalla al presentar a mujeres fuertes, inteligentes y empoderadas como detectives privadas bajo las órdenes del misterioso millonario Charlie.
Smith, única actriz que permaneció durante las cinco temporadas completas del programa (1976-1981), abordará no solo su ascenso desde modelo y bailarina de Broadway hasta convertirse en una de las caras más reconocidas de la década, sino también su relación con sus compañeras de reparto: Farrah Fawcett, Kate Jackson, Cheryl Ladd, Shelley Hack y Tanya Roberts.
Entre los temas más esperados destaca su reflexión sobre Farrah Fawcett, quien falleció en 2009 a los 62 años. Smith promete revelar aspectos desconocidos de su amistad, así como los retos y triunfos detrás de cámaras durante la producción de uno de los programas más influyentes de la historia de la televisión.
Además de su carrera actoral, la estrella hablará de su pionera incursión en el mundo de la moda al lanzar una exitosa línea de ropa con K-Mart, convirtiéndose en una de las primeras celebridades en emprender en este rubro. También abordará momentos personales profundos, como su batalla contra el cáncer de mama, su vida amorosa y su rol como madre de dos hijos.
Como parte de las celebraciones por el 50.º aniversario de Ángeles de Charlie, Smith se reunirá en vivo con Kate Jackson y Cheryl Ladd en un evento histórico durante PaleyFest LA 2026, el 6 de abril en el Dolby Theatre de Los Ángeles. Será la primera vez en décadas que las tres actrices comparten escenario públicamente, tras haberse visto juntas por última vez en los People's Choice Awards de 1992.
La obra no solo busca contar la historia de una mujer influyente, sino también inspirar a nuevas generaciones de mujeres que han encontrado en los Ángeles un modelo de independencia y coraje. Las preventas del libro ya están disponibles en todas las plataformas habituales.