Jessica Gunning revela que vivió en celibato durante 36 años antes de descubrir su sexualidad

La actriz británica Jessica Gunning, conocida por su impactante actuación en la serie Baby Reindeer, reveló en una entrevista con The Sunday Times Magazine que vivió en celibato durante 36 años hasta que descubrió su identidad como lesbiana en 2022. La intérprete, de 38 años, detalló cómo su enfoque en la carrera actoral y una sensación de "otredad" por su físico retrasaron su exploración de la sexualidad.
"Sentí que, a través de los personajes que interpreté, viví indirectamente muchas de esas experiencias. Me sentí muy sexual y muy conectada conmigo misma, así que fui muy feliz en muchos sentidos", expresó Gunning, quien aseguró no haberse sentido sola durante ese periodo. Vivía con su mejor amiga, se sentía realizada profesionalmente y no percibía carencias emocionales. Sin embargo, reconoció que la experiencia sexual era lo único que sentía que le faltaba.
El momento de autodescubrimiento llegó durante una conversación con una mujer lesbiana en 2022. "Supongo que, en retrospectiva, esa diferencia me protege de tener que decir: ‘No me gustan los hombres’. Así que simplemente pensaba: ‘Oh, no es el momento para mí’", reflexionó. Tras asumir su orientación, Gunning ha tenido dos relaciones con mujeres, aunque mantiene su carrera como prioridad.
Este cambio personal coincidió con el auge de su reconocimiento gracias a Baby Reindeer, serie que marcó un punto de inflexión en su trayectoria. Actualmente, se prepara para interpretar a Dame Washalot en la adaptación cinematográfica de The Faraway Tree, basada en los libros de Enid Blyton. La cinta, que se estrena el 27 de marzo de 2026, contará con un elenco estelar que incluye a Nicola Coughlan, Claire Foy y Andrew Garfield. Gunning calificó el rodaje como "un mundo agradable al que escapar", tras el intenso tono de Baby Reindeer.
Además, la actriz encarnará a Cass Elliot en My Mama Cass, un drama biográfico basado en el libro de Owen Elliot-Kugell, hija de la cantante de The Mamas & The Papas. También se unió al elenco de la próxima serie de Apple TV+ inspirada en Metropolis y la saga Berlin Noir del escritor Philip Kerr, proyecto que actualmente se encuentra en desarrollo.