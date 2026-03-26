Jessica Gunning revela que vivió en celibato durante 36 años antes de descubrir su sexualidad

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La actriz Jessica Gunning, reconocida por su papel en 'Baby Reindeer', reveló que mantuvo una vida célibe hasta los 36 años, cuando descubrió su orientación sexual. En una entrevista, compartió cómo su carrera y percepción corporal influyeron en su vida personal, y anunció nuevos proyectos en cine y televisión.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 26/03/2026 11:00 AM.
En Espectáculos y editada el 26/03/2026 09:00 AM.