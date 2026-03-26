Josh Duhamel revela que se sintió en la 'sombra' de Fergie durante su matrimonio

Josh Duhamel ha hablado abiertamente sobre los retos emocionales que enfrentó durante su matrimonio con la cantante Fergie, al reconocer que, en ocasiones, se sintió en la 'sombra' de su entonces esposa, cuya fama global como integrante de The Black Eyed Peas y solista lo superaba ampliamente.
En una reciente aparición en The Megyn Kelly Show, el actor de 53 años admitió: "Fue un gran ajuste para mí, si soy honesto. Ella era una estrella masiva en ese momento". Aunque destacó que Fergie es "una persona muy normal al final del día", Duhamel reconoció que su incomodidad probablemente provenía más de su ego que de cualquier dinámica real en la relación.
"No creo que a ella le molestara tanto como a mí. Pero de repente estás en esa sombra la mayor parte del tiempo", comentó. El intérprete, conocido por su papel en la serie Las Vegas y en películas como Transformers, se casó con Fergie en 2007 tras conocerse en el set de la mencionada producción. Durante su matrimonio de una década, tuvieron un hijo, Axl, hoy de 12 años. La pareja anunció su separación en 2017 y formalizó el divorcio en 2019.
A pesar del fin de su relación, Duhamel enfatizó que mantiene una excelente relación con Fergie, con quien co-parenta de manera armoniosa. "Tenemos una gran relación. Ella es una madre increíble", afirmó. Además, reveló que su actual esposa, Audra Mari, de 32 años, con quien se casó en 2022 y con quien tiene un hijo de dos años, Shepherd, y espera una niña, también tiene una buena relación con su ex.
"Lo que más me importa es que todos estén en paz. No quiero conflictos. Afortunadamente, han sido muy civilizados", dijo. Una fuente cercana al expareja confirmó a Daily Mail que uno de los principales motivos de la separación fue la diferencia en sus deseos sobre ampliar la familia: Duhamel quería más hijos, mientras que Fergie estaba satisfecha con tener uno solo.
Otros factores incluían sus personalidades distintas: él más sociable, ella más reservada. Sin embargo, la fuente subrayó que "no hay mala sangre" entre ellos y que ambos se respetan profundamente como padres. Otra fuente añadió que Fergie "prospera mejor sola", lo que también habría influido en su alejamiento parcial del grupo Black Eyed Peas.
Duhamel, quien ahora vive con su familia en North Dakota, lejos de la vida de Hollywood, ha elogiado públicamente a Fergie en múltiples ocasiones, llamándola "íntegra", "amable" y "una gran madre". "Todo lo que Josh dijo es completamente verdadero", aseguró la fuente. "Ella siente lo mismo hacia él".