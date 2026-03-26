Josh Duhamel revela que se sintió en la 'sombra' de Fergie durante su matrimonio

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El actor Josh Duhamel admitió en una entrevista que vivió una difícil adaptación al estar casado con Fergie, a quien consideró una 'estrella masiva' en comparación con su carrera en ese momento. A pesar de las diferencias de fama, ambos mantienen una relación cordial como padres y con sus nuevas parejas.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 26/03/2026 09:13 AM.
En Espectáculos y editada el 26/03/2026 09:02 AM.