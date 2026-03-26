Citado abogado de Julio Iglesias por demanda contra Fiscalía en caso de presunto abuso sexual

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Un juzgado de lo Contencioso de la Audiencia Nacional citó al abogado del cantante y a la Fiscalía para determinar si se puede demandar al Ministerio Público por negarse a entregar la denuncia por presuntos abusos sexuales interpuesta por dos ex empleadas, cuya investigación fue archivada.

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 26/03/2026 09:25 AM.
En Espectáculos y editada el 26/03/2026 08:58 AM.