Citado abogado de Julio Iglesias por demanda contra Fiscalía en caso de presunto abuso sexual

Un juzgado de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional citó este 27 de marzo al abogado de Julio Iglesias y a la Fiscalía para resolver si procede una demanda contra el Ministerio Público por negarse a entregar la denuncia por presuntos abusos sexuales presentada en contra del cantante por dos ex empleadas. La investigación, que se llevó a cabo en España, fue archivada por falta de competencia jurisdiccional, ya que los hechos habrían ocurrido en República Dominicana.
El juzgado 5 de lo Contencioso-Administrativo convocó la comparecencia urgente tras la insistencia del letrado del artista, José Antonio Choclán, quien ha solicitado en reiteradas ocasiones acceso a la denuncia y al expediente de investigación. Entre los documentos reclamados se encuentran las declaraciones de las denunciantes, que fueron tomadas como testigos protegidos bajo la supervisión de la teniente fiscal Marta Durántez.
Choclán argumenta que resulta "insólito" que, pese a que la denuncia es de conocimiento público y ha sido difundida por medios como eldiario.es y Univision Noticias, el propio Julio Iglesias no haya tenido acceso al contenido de la misma. "El único interesado que no la conoce es el denunciado", señaló el abogado, quien considera que esta situación vulnera principios constitucionales del derecho a la defensa.
El letrado ya ha emprendido acciones legales contra eldiario.es y contra la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, por presunta vulneración de la presunción de inocencia. Ahora busca determinar si puede demandar a la Fiscalía por negarse a facilitarle los documentos, lo que podría abrir un precedente jurídico sobre el acceso a expedientes en casos de denuncias archivadas.
La comparecencia busca definir si los actos de la Fiscalía son recurribles por la vía contenciosa, algo que la institución niega, al considerar que no está sujeta a este tipo de procesos. La decisión del tribunal podría tener implicaciones importantes en futuros casos de transparencia y acceso a la información en procesos judiciales en España.