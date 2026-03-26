Julión Álvarez anuncia el nacimiento de su tercer hijo con tiernas fotografías en redes sociales

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El cantante Julión Álvarez dio a conocer el nacimiento de su tercer hijo, al que llamó cariñosamente 'mi charrito Álvarez', mediante una emotiva publicación en redes sociales. La noticia fue recibida con una ola de felicitaciones de seguidores y colegas del medio artístico.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 26/03/2026 04:25 PM.
En Espectáculos y editada el 26/03/2026 04:05 PM.