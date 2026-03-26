Julión Álvarez anuncia el nacimiento de su tercer hijo con tiernas fotografías en redes sociales

Durante la tarde del 26 de marzo de 2026, el reconocido cantante de música regional mexicana Julión Álvarez anunció con gran emoción el nacimiento de su tercer hijo, a través de una serie de fotografías compartidas en sus redes sociales.
"Con mucha felicidad les compartimos a todos ustedes que nuevamente somos padres", escribió el intérprete al pie de las imágenes, en las que se le ve sosteniendo al recién nacido. "Llega a nuestra familia mi niño, mi charrito Álvarez. Familia, amigos y seguidores, muchas gracias por tantas muestras de cariño y bonitos deseos. Saludotes a todos", agregó.
Aunque el nombre del menor no fue revelado oficialmente por el cantante, algunos comentarios en la publicación indican que el pequeño se llama César. Así, Julión Álvarez y su esposa Nathaly Fernández, con quien se casó en 2011, son ahora padres de tres hijos: María Isabel, nacida en 2018; María Julia, en 2019; y el pequeño César, quien acaba de unirse a la familia.
La publicación rápidamente se llenó de mensajes de felicitación por parte de colegas y admiradores. Entre los comentarios destacaron: "Qué emoción. Felicidades amigo", "Está precioso el príncipe, bendiciones" y "Felicidades a toda la familia por su nuevo integrante".
Julión Álvarez, cuyo nombre completo es Julio César Álvarez Montelongo y nació el 11 de abril de 1983 en La Concordia, Chiapas, es uno de los máximos exponentes de la música banda y norteña en México. Ganador del Latin Grammy en 2023 por su álbum "De Hoy en Adelante, Que Te Vaya Bien", el artista regresó con fuerza a las plataformas digitales en 2022 tras varios años de ausencia.
Próximamente, el llamado "Rey del Tequila" se presentará en la Máxima Fiesta de los Tabasqueños, programada para el próximo 9 de mayo, donde compartirá escenario con otras figuras de talla nacional e internacional.