Kim Kardashian subastará su vestuario de 'All's Fair' por una causa benéfica

Kim Kardashian, de 45 años, anunció que subastará el vestuario que utilizó en la primera temporada de la serie legal All's Fair, producción de Ryan Murphy para Hulu en la que interpreta a una abogada. El conjunto de prendas, valorado en aproximadamente un millón de dólares, será puesto a la venta a través de su plataforma Kardashian Kloset del 27 al 29 de marzo, con el 100% de las ganancias destinadas a la Legal Aid Foundation of Los Angeles.
En un mensaje publicado en Instagram junto a fotografías del detrás de cámaras, Kardashian explicó que su personaje en la serie le permitió visibilizar cómo el sistema legal puede empoderar o dejar atrás a las mujeres. "En el mundo real, el 'precio de la justicia' es una barrera que muchas mujeres no pueden costear", escribió. "Estas donaciones financiarán servicios legales gratuitos para mujeres que luchan por su seguridad, la custodia de sus hijos y la reconstrucción de sus vidas".
Entre los atuendos destacan un vestido blanco ceñido con escote pronunciado y detalles acanalados, un conjunto elegante en tonos tierra con blazer y maletín azul claro, así como un vestido amarillo fluido y un diseño sin tirantes con estampado sofisticado. La empresaria de SKIMS también compartió imágenes junto a su coestrella Sarah Paulson, con quien coordinó looks en gris y negro con detalles en amarillo.
La subasta se produce tras la renovación de All's Fair para una segunda temporada, pese a las críticas negativas de la crítica especializada. Kardashian, quien ha manifestado su compromiso con la carrera legal, reveló en noviembre de 2025 que no aprobó el examen de abogado que presentó en julio de ese año. "No soy abogada aún, solo la interpreto en la televisión", dijo entonces, añadiendo que continuará estudiando sin rendirse. "Estuve muy cerca. Eso no es un fracaso, es combustible", afirmó.
La iniciativa refuerza su mensaje de que el acceso a la justicia no debe depender del nivel económico. "El derecho a un abogado no debería depender del saldo en tu cuenta bancaria", concluyó Kardashian. La subasta comenzará el viernes 27 de marzo y concluirá a medianoche del domingo 29.