Kim Kardashian subastará su vestuario de 'All's Fair' por una causa benéfica

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Kim Kardashian subastará su vestuario de la serie 'All's Fair', valorado en un millón de dólares, para recaudar fondos en favor de la Legal Aid Foundation of Los Angeles, organización que brinda servicios legales gratuitos a mujeres en situación de vulnerabilidad.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 26/03/2026 10:01 AM.
En Espectáculos y editada el 26/03/2026 08:51 AM.