Kylie Jenner vende mansión en Hidden Hills por más de 20 millones mientras termina nuevo complejo

La empresaria y figura televisiva Kylie Jenner ha puesto a la venta su imponente mansión en Hidden Hills, California, por 20.25 millones de dólares, informó este jueves el portal Realtor.com. La estrella de 28 años, conocida por su participación en 'Keeping Up With The Kardashians', está representada por los agentes inmobiliarios Josh, Matt y Heather Altman, famosos por el programa 'Million Dollar Listing'.
La residencia, una moderna casa de estilo granjero de dos pisos y 13,200 pies cuadrados, fue adquirida por Jenner en 2016 por 12.05 millones de dólares, cuando aún era adolescente. Ubicada en un terreno de 1.4 acres, la propiedad incluye ocho habitaciones, ocho baños completos, cine privado, sala de juegos con barra húmeda, oficina ejecutiva con chimenea, gimnasio, sala de masajes y una suite de invitados con entrada independiente.
Entre sus características destacan una cocina gourmet con dos islas, dos salas de estar, alberca, jacuzzi, cocina al aire libre, fogata y una casa de juegos para niños en el patio trasero. Asimismo, la alcoba principal cuenta con área de estar privada, dos vestidores amplios, baño de lujo con tina de piedra y balcón. La entrada incluye un patio motorizado para ocho vehículos.
Jenner ha compartido frecuentemente imágenes del interior de la casa en Instagram junto a sus hijos, Stormi y Aire. Además, remodeló extensamente la vivienda para combinar comodidad diaria con entretenimiento a gran escala, según detalló Josh Altman de Douglas Elliman: 'La residencia llena de luz fue diseñada para una vida fluida entre interiores y exteriores'.
Mientras tanto, Jenner se encuentra en las etapas finales de construcción de un nuevo complejo de 30,000 pies cuadrados en un terreno de cuatro acres en el mismo vecindario, que compró en 2020 por 15 millones de dólares —terreno previamente propiedad de Miley Cyrus—. El nuevo proyecto incluirá una cochera para 12 autos, casa de huéspedes, cancha deportiva, oficina de seguridad y una gran alberca. En enero, Jenner compartió en redes sociales avances de las obras, mostrando un diseño basado en tonos tierra y materiales naturales.
También se reporta que su pareja, el actor Timothée Chalamet, ya reside mayormente con ella en Hidden Hills y es probable que se mude al nuevo complejo. Este movimiento coincide con el crecimiento de su relación, que ha sido centro de atención mediática tras apariciones públicas como los Globos de Oro. Además, en diciembre Jenner había puesto a la venta otra propiedad en Holmby Hills por 48 millones de dólares.