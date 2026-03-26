Kylie Jenner vende mansión en Hidden Hills por más de 20 millones mientras termina nuevo complejo

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Kylie Jenner ha listado su mansión en Hidden Hills por 20.25 millones de dólares, según reportes. La propiedad, adquirida en 2016 por 12.05 millones, será reemplazada por un nuevo complejo de 30,000 pies cuadrados que construye en un terreno de cuatro acres. El inmueble actual cuenta con ocho habitaciones, teatro privado, alberca y espacios diseñados para entretenimiento a gran escala.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 26/03/2026 01:10 PM.
En Espectáculos y editada el 26/03/2026 12:45 PM.