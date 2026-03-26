Latin Lover revela detalles inéditos de la tragedia que cobró la vida de Édgar Ponce

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En una emotiva entrevista para el podcast de Melo Montoya, el luchador y actor Latin Lover recordó el trágico accidente de 2005 que acabó con la vida de Édgar Ponce y dejó heridos a varios integrantes del espectáculo 'Sólo para Mujeres', al tiempo que reveló cómo el suceso marcó un punto de inflexión en su carrera artística.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 26/03/2026 10:35 AM.
En Espectáculos y editada el 26/03/2026 11:19 AM.