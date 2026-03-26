Latin Lover revela detalles inéditos de la tragedia que cobró la vida de Édgar Ponce

Durante una reciente aparición en el podcast de Melo Montoya, el exluchador y actor regiomontano Latin Lover ofreció un testimonio conmovedor y detallado sobre el trágico accidente que en mayo de 2005 cobró la vida del bailarín Édgar Ponce y dejó heridos a cinco integrantes más del espectáculo Sólo para Mujeres. El suceso, que conmocionó al mundo del entretenimiento mexicano, fue reconstruido por Latin Lover con nuevos matices que revelan el contexto y el impacto emocional que dejó en el elenco.
Según relató Latin Lover, el grupo regresaba de una gira cuando, al aterrizar en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, recibieron una llamada para acudir de inmediato a Televisa San Ángel. La instrucción era participar en la presentación de un programa conducido por Omar Chaparro, en una escena que incluía una entrada espectacular en motocicletas. “Cuando regresamos, prendemos los celulares en el aeropuerto de México y dice: ‘¿Quién sabe manejar motos?’. Todos contestando en el grupo: ‘Yo, yo, yo, yo, yo’. Dijo: ‘Bueno, vénganse a Televisa San Ángel, porque vamos a hacer la presentación de un programa’”, recordó.
Los integrantes del espectáculo, vestidos con gabardinas brillantes y gafas oscuras, emprendieron una caravana en motocicletas por el Periférico. El ambiente, según describió Latin Lover, era de euforia y camaradería. “Vamos todos en caravana, no m*m*s”, expresó, reflejando el ánimo del grupo antes de la tragedia.
El accidente ocurrió cuando un automóvil embistió al grupo. “Agarramos Periférico y un hijo de su ch*ng*d* madre nos atropella en un carro”, narró con dolor el luchador. Édgar Ponce falleció en el acto, mientras que otros cinco bailarines sufrieron fracturas severas, principalmente de tibia y peroné. El hecho generó una ola de indignación y debate sobre la seguridad en las producciones de entretenimiento, especialmente cuando se involucran escenas de riesgo sin protocolos adecuados.
Además de recordar el suceso, Latin Lover reflexionó sobre las consecuencias personales y profesionales que tuvo el accidente. “Desgraciadamente o afortunadamente para mí, se abrió la oportunidad para que Latin Lover estrenara en el Metropolitano”, afirmó, reconociendo que, pese al duelo colectivo, su carrera dio un salto importante tras el incidente.
La muerte de Édgar Ponce marcó un antes y un después en la historia del espectáculo para adultos en México. Sólo para Mujeres, fenómeno cultural de finales de los años 90, nunca volvió a ser el mismo. La tragedia sigue siendo recordada como una de las más impactantes del medio artístico nacional, y ahora, con las declaraciones de Latin Lover, se recupera no solo la memoria de una víctima, sino también la responsabilidad que conlleva el entretenimiento masivo.