Mary Cosby regresa a grabar 'RHOSLC' tras la muerte de su hijo Robert Jr. a los 23 años

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Mary Cosby ha retomado las grabaciones de la séptima temporada de 'The Real Housewives of Salt Lake City' un mes después del fallecimiento de su único hijo, Robert Cosby Jr., ocurrido el 23 de febrero por una sobredosis presunta. La estrella de Bravo regresó al set con el apoyo de la producción y sus compañeras del programa, quienes se han unido en solidaridad durante su duelo.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 26/03/2026 04:45 PM.
En Espectáculos y editada el 26/03/2026 04:23 PM.