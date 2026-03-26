Mary Cosby regresa a grabar 'RHOSLC' tras la muerte de su hijo Robert Jr. a los 23 años

La estrella de The Real Housewives of Salt Lake City, Mary Cosby, ha retomado las grabaciones de la séptima temporada del reality show de Bravo, un mes después del trágico fallecimiento de su hijo Robert Cosby Jr. a los 23 años. Según TMZ, Cosby regresó al set este mes, tras un breve descanso para enfrentar su duelo, con el respaldo de la producción y sus compañeras de reparto.
Robert Jr. murió el 23 de febrero en Salt Lake City, Utah, tras una llamada por una sobredosis presunta, según informaron las autoridades locales. Aunque la causa oficial de la muerte aún no ha sido revelada, la investigación sigue en curso. El 7 de marzo se llevó a cabo un funeral privado descrito por la exintegrante de Real Housewives of Atlanta Cynthia Bailey como "espiritual" y lleno de "amor".
Cosby, profundamente religiosa, ha expresado su dolor a través de redes sociales. Cuatro días después de la muerte de su hijo, compartió en Instagram una foto nostálgica junto a él en su infancia, acompañada del mensaje: "Voy a extrañarte, Bubs", junto a emojis de corazón, oración y llanto. La publicación incluyó la canción Time After Time de Jessica Mauboy y los hashtags #GodFirst, #Love y #Forever.
La comunidad de Real Housewives respondió con apoyo masivo. Kyle Richards (Real Housewives of Beverly Hills) escribió: "Qué foto tan hermosa, Mary. Eres una mamá increíble y le diste tanto amor. Que su memoria sea una bendición". Chanel Ayan (Real Housewives of Dubai) añadió: "Siempre estará contigo. Te amo, Mary, y Dios los tiene a ambos". Otras figuras como Kandi Burruss, Sheree Whitfield y Lisa Barlow también ofrecieron sus condolencias.
En un comunicado conjunto con su esposo, Robert Cosby Sr., Mary expresó: "Nuestro amado hijo Robert Jr. ha sido llamado a casa con el Señor. Aunque nuestros corazones duelen, hallamos consuelo en la promesa de Dios y en saber que él ya está en paz". La pareja pidió oraciones y privacidad durante este momento de dolor.
Robert Jr. había sido arrestado en septiembre por cargos de allanamiento y agresión, y cumplió dos meses en prisión por agresión y violación de una orden de protección. Su abogado, Clayton Simms, declaró a People que Robert expresaba "profundo arrepentimiento" por sus acciones. Antes de su muerte, había sido liberado recientemente de la cárcel del condado de Salt Lake.
La vida familiar de Cosby ha sido parte central de su narrativa en el programa. En la cuarta temporada, reveló que su hijo se había casado en secreto con Alexiana Smokoff en 2022. La pareja enfrentó públicamente problemas relacionados con el consumo de sustancias, y en noviembre, Smokoff solicitó el divorcio. Robert también había sido arrestado en 2022 por conducir bajo los efectos del alcohol, sin licencia válida.
Durante la reunión de la sexta temporada, transmitida en enero, Cosby habló sobre la encarcelación de su hijo: "Sé que está en un lugar donde no está usando". Ahora, con su regreso a las grabaciones, la producción ha asegurado que respetará su ritmo emocional, permitiéndole trabajar según su disposición.
A pesar del intenso drama que caracteriza a RHOSLC, el elenco ha mostrado una unión inusual en torno a Cosby, destacando un momento de empatía y apoyo en medio del duelo. Su regreso simboliza un acto de fortaleza y fe en uno de los momentos más oscuros de su vida.