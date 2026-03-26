Mía Rubín habría conocido a la nueva pareja de Erik Rubín y da su aprobación

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Mía Rubín, hija de Andrea Legarreta y Erik Rubín, aparentemente ya convive con la nueva pareja del cantante, según un video que circula en redes. La joven expresó estar feliz por sus padres y dio su visto bueno a sus nuevas relaciones sentimentales.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 26/03/2026 10:05 AM.
En Espectáculos y editada el 26/03/2026 09:07 AM.