Mía Rubín habría conocido a la nueva pareja de Erik Rubín y da su aprobación

Un reciente video difundido en TikTok y retomado por la revista Hola, ha generado especulaciones sobre una posible reunión entre Mía Rubín, hija de Andrea Legarreta y Erik Rubín, y la nueva pareja del cantante. En las imágenes se observa a Erik acompañado de una joven con sombrero y a su primogénita, lo que ha llevado a internautas a afirmar que la hija de la presentadora ya conoce a la mujer con la que ha sido visto públicamente el exintegrante de Timbiriche.
Aunque ni Erik Rubín ni la joven han hecho declaraciones oficiales sobre su relación, el hecho de que Mía esté presente en el clip ha intensificado los rumores. Durante un evento promocional de Matilda, El Musical, la joven cantante fue cuestionada por la prensa sobre la nueva pareja de su padre. Sin titubear, Mía expresó su apoyo: “Sí, claro que le doy el visto bueno, a mí lo único que me importa es que sean felices. Tienen una suerte muy bonita porque encontraron a gente que son unos tipazos, son unos lindos, estoy feliz por ellos”.
Además, destacó que tanto su madre como su padre son personas selectivas: “Ellos son muy selectivos y no van a meter a cualquier persona a nuestro espacio”, aseguró, reafirmando la estabilidad emocional y el respeto que prevalece en su familia.
Andrea Legarreta también se pronunció previamente sobre la nueva relación de su expareja. Durante una entrevista para Ventaneando, la conductora de Hoy dijo estar contenta por Erik y describió a la joven como “una niña linda”. Aunque no confirmó si la relación es oficial, reveló que ya tuvo la oportunidad de conocerla. “No sé si ya es algo oficial o no, pero me parece una niña linda”, comentó.
Legarreta reiteró que su separación con Erik Rubín, tras 23 años de matrimonio, fue “muy sana y muy amorosa”, y que el bienestar de sus hijas siempre ha sido prioritario. En varias ocasiones ha mencionado que su relación se fue desgastando con el tiempo, hasta que ambos coincidieron en que separarse era “lo más sano”.
Hasta el momento, Erik Rubín mantiene silencio respecto al video y su nueva relación, pero el respaldo de ambas mujeres en su vida parece indicar que la transición ha sido tranquila y respetuosa.