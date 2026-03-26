Muere Dash Crofts del dúo Seals & Crofts, a los 85 años

Dash Crofts, integrante del icónico dúo de rock suave Seals & Crofts, murió a los 85 años. La noticia fue confirmada la mañana del jueves por el productor musical Louie Shelton, quien compartió un emotivo mensaje en redes sociales. Una fuente familiar indicó a TMZ que Crofts, cuyo nombre real era Darrell Crofts, falleció la noche anterior debido a complicaciones derivadas de una cirugía cardíaca.
Nacido en Texas, Crofts formó junto con Jim Seals el dúo Seals & Crofts en 1969 en Los Ángeles. La pareja musical alcanzó la fama en la década de 1970 con éxitos como 'Summer Breeze' (1972), 'Diamond Girl' (1973), 'Get Closer' (1976) y 'Year of Sunday' (1971). Ambos músicos compartieron no solo el escenario, sino también raíces texanas y una trayectoria previa en la banda The Champs, donde participaron en el éxito 'Tequila'.
Shelton, productor y colaborador cercano, escribió en Facebook: 'Triste al saber que nuestro querido hermano y compañero en la música ha fallecido hoy. Enviando amor y oraciones a toda su familia y a sus muchos fans. Descansa en paz, hermano... Dash Crofts', acompañado de una fotografía del músico.
El dúo se separó en 1981, pero se reunió brevemente entre 1989 y 1992, y nuevamente en 2004, cuando lanzaron su último álbum, 'Traces'. A lo largo de su carrera, Seals & Crofts se destacaron por su armonía vocal y el uso de instrumentos como guitarra, mandolina y saxofón. Crofts tocaba guitarra y mandolina, mientras que Seals dominaba múltiples instrumentos, incluyendo fiddle y saxofón.
En años posteriores, Crofts vivió en México, Australia y Nashville, Tennessee, antes de regresar a una granja en Texas, donde criaba caballos árabes. No se han anunciado detalles sobre un memorial. Jim Seals falleció en 2022, dejando a Crofts como último miembro sobreviviente del dúo hasta su fallecimiento.