Muere Dash Crofts del dúo Seals & Crofts, a los 85 años

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Dash Crofts, integrante del dúo estadounidense Seals & Crofts conocido por éxitos como 'Summer Breeze', falleció a los 85 años debido a complicaciones tras una cirugía cardíaca. Su muerte fue confirmada por el productor Louie Shelton y una fuente familiar. Jim Seals, su compañero en la banda, había fallecido en 2022.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 26/03/2026 09:10 AM.
En Espectáculos y editada el 26/03/2026 08:47 AM.