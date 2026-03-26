Hallan muerto a Nicholas Brendon, actor de 'Buffy, la cazavampiros', a los 54 años

El actor Nicholas Brendon, reconocido por interpretar a Xander Harris en la serie culto Buffy, la cazavampiros, fue encontrado muerto en su residencia en el centro-oeste del condado de Putnam, Indiana, a los 54 años. Las autoridades confirmaron que no se sospecha de acto violento y que su deceso habría ocurrido por causas naturales mientras dormía.
El médico forense del condado, Todd Zeiner, informó que fue notificado el 20 de marzo sobre un fallecimiento en una vivienda local. Al llegar, encontró al actor en posición de quien duerme, ya declarado sin vida por personal médico. "No hay indicios de violencia ni elementos en la escena que sugieran otra causa que no sea natural", detalló Zeiner en un comunicado a Us Weekly.
Un amigo cercano, quien pasó la noche en la casa, fue quien descubrió el cuerpo. Aunque aún no se revela la hora exacta del deceso, las autoridades estiman que ocurrió poco antes del hallazgo. Los resultados de la autopsia y toxicología aún están pendientes.
La familia de Brendon confirmó su muerte el viernes anterior mediante un emotivo mensaje en su cuenta oficial de Instagram: "Estamos destrozados por la partida de nuestro hermano y hijo, Nicholas Brendon. Falleció mientras dormía por causas naturales". Agregaron que, aunque muchos lo conocieron por su trabajo actoral, también era un hombre apasionado por la pintura y el arte: "Su arte era una de las reflexiones más puras de quién era".
El comunicado original, según The Hollywood Reporter, mencionaba que Brendon recibía tratamiento por un diagnóstico no especificado. "Aunque no es secreto que Nicholas enfrentó dificultades en el pasado, estaba medicado y bajo tratamiento, y era optimista sobre el futuro", se leía en una versión previa.
En 2022, el actor sufrió un infarto y fue diagnosticado con una malformación cardíaca congénita. Además, había hablado abiertamente sobre sus batallas contra la adicción, que contribuyeron a complicaciones de salud como el síndrome de cola de caballo. En 2025, se sometió a una cirugía de rodilla, según reveló en una publicación en Facebook.
Sarah Michelle Gellar, su compañera en Buffy, calificó su muerte como "trágica y prematura". "Es un honor haber trabajado con él. Fue parte fundamental de Buffy, y eso nunca se borra. Su legado vive en cada persona que sonrió gracias a su trabajo".
Al momento de su muerte, Brendon estaba inmerso en una demanda por incumplimiento de contrato contra Stephen Britton, un contratista de Ohio, a quien exigía más de 121,000 dólares por trabajos no concluidos. Fuentes legales indican que sus abogados evalúan continuar con el litigio póstumamente.
Nicholas Brendon, cuyo nombre real era Nicholas Joseph Schuck, nació el 12 de abril de 1971. Además de Buffy, participó en series como Criminal Minds y mantuvo una presencia activa en convenciones de fans. Deja un legado artístico y humano marcado por la creatividad, la sensibilidad y la resiliencia.