Hallan muerto a Nicholas Brendon, actor de 'Buffy, la cazavampiros', a los 54 años

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Nicholas Brendon, conocido por su papel de Xander Harris en 'Buffy, la cazavampiros', fue encontrado sin vida en su residencia en Putnam County a los 54 años; las autoridades descartan acto violento y señalan causas naturales. El actor enfrentaba problemas de salud previos, incluyendo un defecto cardíaco congénito.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 26/03/2026 09:35 AM.
En Espectáculos y editada el 26/03/2026 09:12 AM.